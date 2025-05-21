Акцент на мобилизационную готовность: в Караганде прошли сборы с руководящим составом Вооруженных сил
Цель сборов – выработка единых взглядов на мобилизационную подготовку с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.
Фото: пресс-служба МО РК
В рамках мероприятия состоялась военно-научная конференция под председательством первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Султана Камалетдинова.
Фото: пресс-служба МО РК
На конференции обсудили новые методы подготовки офицеров, пути совершенствования системы управления мобилизацией, а также вопросы комплектования войск мобилизационными ресурсами. Особое внимание уделено боевому слаживанию и организации повседневной деятельности войск.
Фото: пресс-служба МО РК
Практическая часть сборов прошла на учебных точках.
Фото: пресс-служба МО РК
Участники отработали действия по приведению в боевую готовность, проведению мобилизации людских и транспортных ресурсов, а также снятию техники с хранения.
Генерал-лейтенант Султан Камалетдинов подчеркнул, что в основу программы лег новейший опыт вооруженных конфликтов, что позволило выработать современные подходы к обучению и управлению войсками.