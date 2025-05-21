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События

Акцент на мобилизационную готовность: в Караганде прошли сборы с руководящим составом Вооруженных сил

военные, Караганда, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 16:50 Фото: пресс-служба МО РК
Это мероприятие было посвящено актуализации подходов к мобилизации войск в современных условиях. Детали озвучили Zakon.kz в пресс-службе Министерства обороны (МО).

Цель сборов – выработка единых взглядов на мобилизационную подготовку с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.

Фото: пресс-служба МО РК

В рамках мероприятия состоялась военно-научная конференция под председательством первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Султана Камалетдинова.

Фото: пресс-служба МО РК

На конференции обсудили новые методы подготовки офицеров, пути совершенствования системы управления мобилизацией, а также вопросы комплектования войск мобилизационными ресурсами. Особое внимание уделено боевому слаживанию и организации повседневной деятельности войск.

Фото: пресс-служба МО РК

Практическая часть сборов прошла на учебных точках.

Фото: пресс-служба МО РК

Участники отработали действия по приведению в боевую готовность, проведению мобилизации людских и транспортных ресурсов, а также снятию техники с хранения.

Генерал-лейтенант Султан Камалетдинов подчеркнул, что в основу программы лег новейший опыт вооруженных конфликтов, что позволило выработать современные подходы к обучению и управлению войсками.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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