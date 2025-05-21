"Деятели культуры работают по зову сердца" – артистка Надежда Ким

От уровня развития культуры зависит состояние духовности в стране, поэтому государство неизменно будет поддерживать деятелей культуры и искусства. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев на торжественном собрании в преддверии их профессионального праздника, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, весь мир знакомится с нашей страной, прежде всего, через искусство. Непревзойденные произведения, созданные на казахской земле, сыграли важную роль в формировании национальной идентичности. Глава государства выразил признательность представителям отрасли, которые вносят неоценимый вклад в обогащение духовного мира и сохранение самобытности народа, а также отметил ряд деятелей государственными наградами.

В числе деятелей искусств, ставших обладателями ордена "Құрмет", артистка Республиканского государственного академического корейского театра музыкальной комедии Надежда Ким. Сцене театра она служит более 30 лет, являясь потомственной актрисой. За это время она исполнила свыше 50 танцевальных партий и ролей, стала режиссером и сценаристом более 20 постановок. По ее словам, любовь со сценой у них случилась с первого взгляда.

"Мой дедушка – заслуженный артист Казахской ССР. Он стоял у истоков создания нашего театра и всю жизнь посвятил служению в Корейском театре. Ранее я занималась танцами, была активисткой. Именно дедушка привел меня на прослушивание в театр. Когда я впервые в жизни увидела корейские танцы и песни, я влюбилась мгновенно и на всю жизнь. Это были непередаваемые ощущения. Все мои гены проснулись и заискрились яркими красками. Я поняла, что хочу заниматься этим по-настоящему", – отмечает артистка.

Надежда Ким родилась и выросла в Душанбе. Работу в алматинском театре начала в 1994 году.

"Казахстан, я считаю, уникальное явление во всем мире. Здесь проживают более 130 национальностей и каждый, имея свою идентичность, очень толерантно относится к окружающим. У представителей разных этносов есть возможность сохранять и популяризировать свою культуру, традиции и обычаи, что, несомненно, является следствием грамотно выстроенной этнополитики, а также гостеприимства, которое течет в казахских жилах. Как известно, сюда депортировали много народностей. Это были очень тяжелые времена, но казахский народ помог выжить, окрепнуть, встать на ноги, сохранить свои традиции и культуру. Я надеюсь, что корейский народ никогда не забудет тот подвиг, который совершили казахи, помогая нам выжить в те непростые годы. Меня переполняют благодарность и трепет. Ведь это и есть облик нации. Это и определяет душу и сердце нации".

Современные казахстанцы – прямые наследники уникальной культуры Великой степи, заявил глава государства. Произведения местных авторов, выставки и театральные постановки пользуются популярностью не только внутри страны, но и за ее пределами. Это является свидетельством высокого профессионализма отечественных композиторов, режиссеров и артистов. По мнению Надежды Ким, чувство прекрасного развито и у рядовых граждан.

"Президент обратил внимание на то, что в стране действует большое количество очагов культуры. При этом их деятельность получает высокие оценки зрительской аудитории. Это действительно так, мы наблюдаем это на примере нашего театра. В целом, я думаю, что в Казахстане невозможно быть человеком, не любящим искусство. Сама природа поет журчанием рек, бегущих с высоких гор, и танцует в лучах яркого солнца. Как человеку остаться равнодушным и не любить искусство здесь? Это невозможно. Все наши спектакли направлены на истинную красоту, истинную любовь и самопожертвование, ценность института семьи, трепет и чистоту в отношениях. Это важно, потому что это основа всей цивилизации. Это фундамент нашей духовной жизни. Это свет, к которому нам надо стремиться всю свою жизнь", – считает Надежда Ким.

Достижения в сфере искусства помогают популяризировать Казахстан и его богатое наследие, продолжает актриса.

"Казахстан сейчас очень популярен по всему миру. По своему географическому положению мы находимся между экстравертным Западом и интровертным Востоком. Культура Казахстана очень самобытна. В ней сочетаются свобода, широта и смелость выражения своих чувств, но в то же время и деликатность, сдержанность и осмысление своих слов и поступков. В Казахстане кладезь талантов как в культуре, так и в спорте. Конечно же, это Димаш, Тимур Бекмамбетов, Батырхан Шукенов, Геннадий Головкин, Марат Бисенгалиев и многие другие. Проявление талантов обеспечивает интерес к нашей стране, повышает рейтинг мирового уровня и дает возможности сотрудничества с другими странами. Ведь в конечном итоге культура и искусство – это сердце нации, то, что соединяет поколения и хранит душу народа".

Президент в последние годы действительно уделяет больше внимания вопросам культуры, уверена Надежда Ким. По словам актрисы, это отражается в инициативах по поддержке национальных театров, кино, литературы, реставрации историко-культурных объектов и создания новых культурных площадок.

"Были введены гранты для молодых артистов и деятелей искусства, а также стипендии для талантливой молодежи. Сегодня государство продолжает оказывать поддержку, что радует. Стало больше проектов на телевидении, конкурсов и фестивалей, где наши артисты могут заявить о себе и за пределами страны. Работники культуры – это люди, которые работают не ради выгоды, а по зову сердца. Долгое время труд в этой сфере оставался недооцененным, но в последние годы ситуация постепенно меняется. Зарплаты повышались, особенно после поручения президента, введены надбавки по категориям, доплаты за сложность и вредность условий труда. Конечно, еще многое предстоит сделать, чтобы труд деятелей культуры был оценен по достоинству, но прогресс уже есть. И самое главное – повысился статус этой профессии в обществе, люди стали больше ценить тех, кто хранит и развивает духовное богатство страны".

Кроме того, по ее словам, в Казахстане работают ведущие вузы и колледжи, которые готовят специалистов культуры, и количество таких учреждений растет. Проводится множество фестивалей, конкурсов – и это дает молодежи возможность проявить себя.

"Конечно, хочется, чтобы таких возможностей было еще больше, особенно в регионах, ведь там тоже живут талантливые ребята, которым нужен шанс. Лично я стараюсь участвовать в мастер-классах, встречах с молодыми артистами, потому что верю: опыт нужно передавать от сердца к сердцу. Есть курсы, студии, театральные лаборатории. И очень важно развивать это направление, чтобы молодежь могла расти рядом с мастерами сцены. Чтобы вывести казахстанскую культуру на новый уровень, нужно, во-первых, активно продвигать наши проекты за рубежом, чтобы о нас знали и гордились. Во-вторых – бережно хранить национальное наследие, адаптируя его к современности. И, конечно, нужно воспитывать молодежь в любви к родной культуре с детства. Важно расширять международное сотрудничество, приглашать зарубежных мастеров, отправлять наших артистов на стажировки. И создавать больше современных сценических площадок, поддерживать новые формы искусства – от арт-перформансов до авторского кино. Ведь культура живет тогда, когда она развивается и дышит современностью, оставаясь при этом верной своим корням".

20 мая 2025 года в преддверии профессионального праздника работников культуры и искусства в Акорде состоялось торжественное мероприятие. Президент Касым-Жомарт Токаев выразил признательность деятелям культуры отрасли.