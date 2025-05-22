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События

Казахстанского бизнесмена объявил в розыск ГКНБ Кыргызстана: что говорят спецслужбы РК

Полиция, заявление, уголовное дело, уголовное обвинение, уголовная статья, уголовные дела, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 13:22 Фото: Zakon.kz
15 мая 2025 года Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана (ГКНБ) заявил о розыске казахстанского бизнесмена Ерканата Жумабекова. Редакция Zakon.kz решила узнать, известно ли что-то об этом казахстанским спецслужбам.

Как говорилось в публикации ГКНБ КР, в рамках проведения следственно-оперативных мероприятий по материалам досудебного производства, зарегистрированного по факту легализации (отмывания) преступных доходов, установлены факты финансирования деятельности ОПГ так называемого вора в законе Асанбека, входившего в международную преступную группировку "Братский круг", со стороны одного из крупных бизнесменов РК – Жумабекова Ерканата Берикбаевича.

"Так, Е. Жумабеков, зная о преступной деятельности К. Асанбека в систематическом получении последним денежных средств от незаконных действий в виде рэкета, вымогательства, осуществления поборов с предпринимателей в составе преступного сообщества в целях получения поддержки, покровительства своих бизнес-интересов и продвижения экономических проектов на территории стран СНГ, установил тесную связь с так называемым вором в законе К. Асанбеком", – указывалось в заявлении.

Сообщалось, что Жумабеков якобы состоял в дружеских отношениях с лидером ОПГ Кольбаевым, неоднократно проводил с ним встречи в центре отдыха "Барс" в Иссык-Кульской области, а также оказывал финансовую помощь его близким родственникам во время их поездок в Алматы.

"На основании собранных материалов в отношении Е. Жумабекова постановлением Октябрьского районного суда Бишкека заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он также объявлен в розыск", – сообщили в ГКНБ.

В связи с этим заявлением редакция Zakon.kz обратилась с запросами в силовые структуры Казахстана.

В Министерстве внутренних дел (МВД) ответили, что по их учетам Ерканат Жумабеков в розыске не значится.

"Правоохранительные органы Кыргызстана по его задержанию не обращались. Вместе с тем экстрадиция разыскиваемых лиц не входит в компетенцию МВД РК", – сказано в ответе МВД РК.

В свою очередь в Генеральной прокуратуре Казахстана сообщили, что к ним тоже не поступал запрос Генеральной прокуратуры Кыргызстана об установлении Жумабекова, и его выдача не запрашивалась.

"В Республике Казахстан уголовных дел в отношении Е. Жумабекова не имеется. Также разъясняем, что в соответствии со статьей 10 Конституции РК гражданин Республики Казахстан не может быть выдан иностранному государству, если иное не установлено международными договорами республики", – сказано в ответе на запрос.

И еще более краткий ответ был получен из Комитета национальной безопасности Казахстана:

"Сообщаем, что по указанному факту сведениями не располагаем".

В открытых источниках о Ерканате Жумабекове информации нет. Известно лишь, что в 2012 году он являлся владельцем 50% акций "Айдабульского спиртзавода" (Акмолинская область), а также значится действующим руководителем компании JEB (Алматы). 

Криминального авторитета Камчи Кольбаева (Камчыбека Асанбека) ликвидировали в Бишкеке 4 октября 2023 года бойцы спецподразделения ГКНБ. В Кыргызстане Кольбаева обвиняли в вымогательствах, похищениях, преступлениях, связанных с оружием и наркотиками. Правоохранители страны продолжают сообщать о задержании людей, связанных с ОПГ Кольбаева.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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