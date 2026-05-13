Мир

Дело экс-главы ГКНБ Кыргызстана Камчыбека Ташиева передали в суд под грифом секретности

Камчыбек Ташиев, экс-глава ГКНБ Кыргызстана, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 09:44 Фото: Facebook/kamchybek
Генеральная прокуратура Кыргызстана утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении экс-главы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 мая 2026 года на своей странице в Facebook написал адвокат Икрамидин Айткулов.

По его словам, Ташиева обвиняют в приготовлении к насильственному захвату власти и злоупотреблении служебным положением.

"Уголовное дело передано для рассмотрения по существу в Первомайский районный суд Бишкека. Вместе с ним по делу проходят еще семь обвиняемых. Уголовное дело засекречено".Икрамидин Айткулов

Также адвокат объяснил, что все судебные заседания будут закрытыми, никто не имеет права разглашать данные следствия и суда.

О том, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров отправил в отставку Камчыбека Ташиева, стало известно 10 февраля 2026 года. 11 февраля Ташиев назвал это решение неожиданным. Как писали местные СМИ, по мнению общественности, причиной отставки экс-главы ГКНБ стало так называемое "письмо 75 человек". Уже 13 февраля Жапаров заявил: "Этим быстрым решением я уберег своего друга".

Не борьба, а зачистка: в Кыргызстане жестко опровергли слухи о "войне" силовиков

30 апреля Айткулов заявлял, что его подзащитный Ташиев вину не признает.

Анастасия Московчук
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
