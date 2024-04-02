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Законодательство РК

Из Европы в Казахстан незаконно ввезли 83 большегруза

Из Европы в Казахстан незаконно ввезли 83 большегрузов, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 09:33 Фото: pixabay
В Костанайской области завели уголовное дело о незаконной постановке на учет 83 большегрузов без уплаты сбора за их первичную регистрацию. Подробности расследования Zakon.kz озвучили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.

Согласно информации ведомства за 2 апреля 2024 года, ущерб государству составляет 591 млн тенге.

Как оказалось, ряд жителей Костанайской области в течение трех лет ввозили из Европы на территорию Казахстана седельные тягачи, используя для постановки на специальный учет поддельные техпаспорта иностранных государств, в которых отражены недостоверные сведения о годе выпуске.

"Это дало возможность уменьшить размер сбора за первичную регистрацию с 7 млн тенге до 700 тыс.".Пресс-служба АФМ РК

Согласно Налоговому кодексу, сумма, подлежащая уплате за седельные тягачи с фактической датой выпуска составляла бы от 2500 МРП, однако, используя поддельные документы, подозреваемые оплачивали 350 МРП.

"В ходе проведенных обыскных мероприятий по месту жительства и в офисе подозреваемых обнаружены и изъяты: международные товаротранспортные накладные, счета-фактуры и квитанции об оплате таможенных пошлин, договоры по приобретению транспортных средств, декларации".Пресс-служба АФМ РК

Также отмечено, что с санкции суда наложен арест на вышеуказанные автомашины, а также на имущество подозреваемых на сумму около 1 млрд тенге.

Досудебное расследование продолжается, добавили в АФМ.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Автомобильное мошенничество в Казахстане давно приобрело небывалые масштабы. К примеру, в марте АФМ сообщал о преступной группе, которая незаконно ввезла в РК 45 грузовых автомобилей и прицепов. Их поставили на учет с использованием поддельных документов, что причинило ущерб государству в виде неуплаченных таможенных платежей на сумму 180 млн тенге, а также регистрационного сбора на сумму 205 млн тенге.

Кроме того, 14 марта 2024 года во всех спецЦОНах Казахстана начались широкомасштабные проверки законности постановки на учет тягачей, автобусов и другого транспорта с целью правильности уплаты сборов. Подробности по ссылке.

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