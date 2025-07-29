220 тысяч деревьев и автополив: масштабное озеленение в Шымкенте

Шымкент меняется. Не по формальным отчетам – по ощущениям: становится свежее, зеленее, дышит по-новому. Власти обещают: к концу 2025 года в городе появится более 450 тыс. кв. м новых зеленых зон, а вместе с ними – свыше 220 тыс. деревьев.

Озеленяют не только парадные улицы. В работе – десятки участков по всему городу: от трассы Алматы – Термез до улиц Өтегенова, Аргынбекова, Байтерекова. Здесь не просто сажают деревья, но и закладывают систему: автополив, газоны, благоустройство. Всего задействовано 11 подрядчиков.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

В лидерах – жилые районы:

Шымсити: уже разбито 92 тыс. кв. м газонов, проложено 7600 м автополива. Осенью – еще 800 деревьев.

Асар: 38 400 кв. м – проект завершен.

Астана: 1000 деревьев появятся этой осенью, готовность – 80%.

Тұран: 62 300 кв. м зеленых насаждений, работы завершены на 70%.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Новые скверы и зеленые коридоры проектируют так, чтобы горожане чувствовали не только тень и свежесть, но и комфорт – с пешеходными дорожками, лавочками, освещением. Особое внимание – зонам, где раньше не росло ни одно дерево.

Но зелень – это только часть картины. Параллельно город моют и полируют: ежедневно санитарной мойкой охвачено более 1100 остановок. За чистоту отвечают пять подрядчиков, которые работают с автохимией и спецтехникой.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

А пыль – вечную спутницу знойного лета – смывают с улиц водовозы. Контроль – на уровне районных акиматов.

Фонтаны и памятники тоже не забыты. И те, и другие под постоянным уходом, чтобы не терять облик, память и уважение.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Шымкент все меньше похож на пыльный южный мегаполис прошлого. Он становится городом, где хочется остаться. Где забота о среде чувствуется – на уровне двора, улицы, дыхания.