Житель Алматы хотел "решить вопрос" с акиматом, но получил 11 лет

Жителя Алматы осудили на 11 лет. В Антикоррупционной службе сегодня, 20 мая 2025 года, озвучили детали судебного процесса, сообщает Zakon.kz.

Из публикации Антикора следует, что специализированным межрайонным судом по уголовным делам Западно-Казахстанской области вынесен приговор в отношении жителя Алматы Байқожа Е.

"Он признан виновным в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в сумме 50 млн тенге должностным лицам областного акимата за оплату аванса в размере 30% от общей суммы договора по капитальному ремонту автодороги Чапаев – Жангала – Сайхин", – говорится в заявлении ведомства.

Далее отмечено, что мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с пожизненным запретом на занятие должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Судебный акт в законную силу не вступил.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Материал по теме Казахстанка "защитила народ" и получила штраф в 118 тысяч тенге

Ранее стало известно, что в Алматы осудили троих полицейских, обвиненных в краже изъятого в рамках расследования разных дел оружия.