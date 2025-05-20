Житель Алматы хотел "решить вопрос" с акиматом, но получил 11 лет
Из публикации Антикора следует, что специализированным межрайонным судом по уголовным делам Западно-Казахстанской области вынесен приговор в отношении жителя Алматы Байқожа Е.
"Он признан виновным в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в сумме 50 млн тенге должностным лицам областного акимата за оплату аванса в размере 30% от общей суммы договора по капитальному ремонту автодороги Чапаев – Жангала – Сайхин", – говорится в заявлении ведомства.
Далее отмечено, что мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с пожизненным запретом на занятие должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.
Судебный акт в законную силу не вступил.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Материал по теме
Ранее стало известно, что в Алматы осудили троих полицейских, обвиненных в краже изъятого в рамках расследования разных дел оружия.