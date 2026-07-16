В области Улытау могут сменить акима
Извещение, размещенное сегодня, 16 июля 2026 года, выглядит следующим образом:
"В соответствии с указом президента РК от 8 июня 2022 года № 912 "Об утверждении Правил дачи согласия депутатами маслихата столицы, маслихатов, расположенных на территории области, маслихатов городов республиканского значения на назначение на должность акима столицы, области и города республиканского значения" собрание депутатов маслихатов, расположенных на территории области Улытау, для дачи согласия на назначение на должность акима области Улытау состоится 17 июля 2026 года в 11:00 в Жезказгане".
Также известно, что регистрация депутатов начинается в 10:00.
С 9 октября 2024 года по сегодняшний день должность акима области Улытау занимает Дастан Рыспеков.
Дастан Рыспеков родился в 1984 году в Карагандинской области.
Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби и Алматинскую юридическую академию КазГЮУ.
Трудовую деятельность начал в 2006 году на должности главного специалиста отдела прогнозов поступлений Департамента экономики и бюджетного планирования Алматы.
С 2007 по 2016 год работал на руководящих должностях в Департаменте экономики и бюджетного планирования Алматы, Ревизионной комиссии по Алматы, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.
В 2016-2018 гг. – директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер АО "НК "Астана ЭКСПО-2017".
В 2018-2019 гг. – руководитель Управления предпринимательства, торговли и туризма Павлодарской области.
С апреля 2019 года занимал должность директора Департамента экономики и бюджетного планирования АО "НК "Астана ЭКСПО-2017".
С 2020 по 2023 год работал председателем Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта.
С августа 2023 года занимал должность заместителя акима области Улытау.
О смене акима в Атырауской области можно прочитать по этой ссылке.