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Политика

В области Улытау могут сменить акима

Аким области Улытау, Рыспеков Дастан, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 16:04 Фото: gov.kz
После новостей о смене акима в Атырауской области аппарат маслихата области Улытау также опубликовал объявление по поводу собрания депутатов для согласования назначения нового акима региона, сообщает Zakon.kz.

Извещение, размещенное сегодня, 16 июля 2026 года, выглядит следующим образом:

"В соответствии с указом президента РК от 8 июня 2022 года № 912 "Об утверждении Правил дачи согласия депутатами маслихата столицы, маслихатов, расположенных на территории области, маслихатов городов республиканского значения на назначение на должность акима столицы, области и города республиканского значения" собрание депутатов маслихатов, расположенных на территории области Улытау, для дачи согласия на назначение на должность акима области Улытау состоится 17 июля 2026 года в 11:00 в Жезказгане".

Также известно, что регистрация депутатов начинается в 10:00.

С 9 октября 2024 года по сегодняшний день должность акима области Улытау занимает Дастан Рыспеков.

Дастан Рыспеков родился в 1984 году в Карагандинской области.

Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби и Алматинскую юридическую академию КазГЮУ.

Трудовую деятельность начал в 2006 году на должности главного специалиста отдела прогнозов поступлений Департамента экономики и бюджетного планирования Алматы.

С 2007 по 2016 год работал на руководящих должностях в Департаменте экономики и бюджетного планирования Алматы, Ревизионной комиссии по Алматы, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

В 2016-2018 гг. – директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер АО "НК "Астана ЭКСПО-2017".

В 2018-2019 гг. – руководитель Управления предпринимательства, торговли и туризма Павлодарской области.

С апреля 2019 года занимал должность директора Департамента экономики и бюджетного планирования АО "НК "Астана ЭКСПО-2017".

С 2020 по 2023 год работал председателем Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта.

С августа 2023 года занимал должность заместителя акима области Улытау.

О смене акима в Атырауской области можно прочитать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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