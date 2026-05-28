Политика

Токаев направил телеграмму поздравления президенту Азербайджана

Токаев, Алиев, президенты, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 09:00 Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 28 мая 2026 года, направил телеграмму поздравления президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает Zakon.kz.

Известно, что президент РК поздравил Алиева и азербайджанский народ с национальным праздником – Днем независимости.

"За годы суверенного развития Азербайджан добился впечатляющих успехов в укреплении государственности, социально-экономическом развитии, усилении авторитета на мировой арене. Нет сомнений в том, что под вашим сильным и мудрым руководством братский азербайджанский народ успешно достигнет высоких целей обеспечения дальнейшего устойчивого роста экономики", – говорится в телеграмме.

Кроме того, президент Казахстана пожелал Ильхаму Алиеву дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана – благополучия и процветания.

Главный государственный праздник – День независимости (ранее День Республики) – Азербайджан отмечает 28 мая. В этот день в 1918 году была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика (АДР) – первое демократическое государство на всем мусульманском Востоке. В стране это официальный выходной день.

Также уже сообщалось, что 26 мая президент Казахстана поздравлял Михаила Кавелашвили и народ Грузии с национальным праздником.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
