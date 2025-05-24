В Атырау обновят спортивную 75-летнюю легенду

Один из исторических спортивных объектов Атырау – центрального стадиона "Мунайшы" – ждет реконструкция. Строительно-монтажные работы запланированы на 2025-2026 годы, сообщает Zakon.kz.

Так, как уточнили в пресс-службе городского акимата 24 мая 2025 года, в рамках нового проекта будет обновлена инфраструктура стадиона в соответствии с современными требованиями, созданы комфортные условия для спортсменов и зрителей.

"В настоящее время стадион находится на балансе КГКП "Областной специализированный спортивный клуб по боксу". В рамках модернизации спортивной инфраструктуры по заказу областного управления строительства, архитектуры и градостроительства разрабатывается проектно-сметная документация (ПСД) на комплексную реконструкцию стадиона. В настоящее время документы направлены на государственную экспертизу". Пресс-секретарь областного управления физической культуры, спорта и туризма Гаухар Ильясова

Стадион "Мунайшы" был сдан в эксплуатацию в 1950 году.

Последний раз его полная реконструкция проводилась в 2003 году, а текущий ремонт – в 2023 году.

12 марта 2025 года сообщалось, что на новый стадион имени Кажымукана Мунайтпасова в астане потратят деньги из возвращенных активов. Правительство выделяет 17,3 миллиарда тенге. Его строительство планируется завершить до конца 2025 года.