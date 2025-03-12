На новый стадион в Астане потратят 17 млрд тенге

На новый стадион имени Кажымукана Мунайтпасова потратят деньги из возвращенных активов. Правительство выделяет 17,3 миллиарда тенге. Его строительство планируется завершить до конца 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе главы правительства, спортивное сооружение рассчитано на 3598 посадочных мест, включая места для маломобильных граждан.

Также сказано, что стадион построят в соответствии с международными стандартами UEFA.

Уже после завершения объект планируется передать на баланс Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №8 акимата Астаны.

Фото: primeminister.kz

"Новый стадион будет использоваться для учебно-тренировочных занятий. Введение его в эксплуатацию позволит улучшить тренировочный процесс, создать оптимальные условия для подготовки спортсменов и повысить их результаты", – уточнили в пресс-службе.

Напомним, стадион имени Мунайтпасова был построен в 1936 году.

В настоящее время старое здание полностью демонтировано по причине аварийности. Кроме того, стадион оказался в центре коррупционного скандала. Тогда начальник Управления ДЧС столицы был осужден на пять лет, а руководитель Управления строительства – на четыре с половиной года.