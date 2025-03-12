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События

На новый стадион в Астане потратят 17 млрд тенге

стадион строительство 17 млрд тенге Астана, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 09:16 Фото: Управление физической культуры и спорта Астаны
На новый стадион имени Кажымукана Мунайтпасова потратят деньги из возвращенных активов. Правительство выделяет 17,3 миллиарда тенге. Его строительство планируется завершить до конца 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе главы правительства, спортивное сооружение рассчитано на 3598 посадочных мест, включая места для маломобильных граждан.

Также сказано, что стадион построят в соответствии с международными стандартами UEFA.

Уже после завершения объект планируется передать на баланс Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №8 акимата Астаны.

Фото: primeminister.kz

"Новый стадион будет использоваться для учебно-тренировочных занятий. Введение его в эксплуатацию позволит улучшить тренировочный процесс, создать оптимальные условия для подготовки спортсменов и повысить их результаты", – уточнили в пресс-службе.

Напомним, стадион имени Мунайтпасова был построен в 1936 году.

В настоящее время старое здание полностью демонтировано по причине аварийности. Кроме того, стадион оказался в центре коррупционного скандала. Тогда начальник Управления ДЧС столицы был осужден на пять лет, а руководитель Управления строительства – на четыре с половиной года.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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