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События

75-летний юбилей отмечает легенда казахстанского искусства Валерий Кузембаев

Валерий Кузембаев, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2025 11:50 Фото: театр "Астана Балет"
За годы работы Валерий Кузембаев внес значительный вклад в развитие современной культуры Казахстана, сообщает Zakon.kz.

С круглой датой артиста и заслуженного деятеля Казахстана поздравили представители Государственного академического русского театра для детей и юношества Казахстана имени Наталии Сац.

"Сегодня мы поздравляем замечательного человека и истинного подвижника искусства, стоявшего у истоков создания многих театральных коллективов. Жизнь Валерия Альбековича – словно вдохновенная партитура, каждая нота которой звучит любовью к родной земле, преданностью искусству и высокой миссией служения культуре", – говорится в сообщении.

Коллеги отмечают, что за время своей работы на руководящих должностях в Министерстве культуры Казахской ССР, а затем и Республики Казахстан Кузембаев активно занимался развитием и поддержкой культурных инициатив.

"Его чуткость к новым талантам, стратегическое мышление и неугасимая вера в ценность национального искусства позволили вывести многие проекты совершенно на новый уровень", – пишут артисты.

Отмечается, что с 1987 по 2003 год, когда Кузембаев был гендиректором государственного объединения "Казахконцерт", с его легкой руки в стране состоялись тысячи выступлений, гастролей и фестивалей. В то время он открыл дорогу многим молодым артистам, поддержал знаковые начинания и внес весомый вклад в формирование музыкального облика Казахстана.

"По сей день его энергия и мудрость помогают рождаться новым, современным и уникальным постановкам, смелым экспериментам и культурным мостам между Казахстаном и мировым сообществом. Под его чутким руководством "Астана Балет" укрепился как символ современного искусства Казахстана, открытый миру, но хранящий верность вековым национальным традициям".

Валерий Кузембаев – заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена "Құрмет", член Союза музыкальных деятелей Казахстана.

После окончания Алма-Атинской государственной консерватории имени Курмангазы свою трудовую деятельность начинал артистом симфонического оркестра Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая.

Многие годы работал на руководящих должностях в Министерстве культуры Казахской ССР (1978-1987) и Республики Казахстан (2003-2008).

С 1987 по 2003 год был генеральным директором государственного объединения "Казахконцерт".

С 2008 по 2014 год работал исполнительным директором в ОО "Союз музыкальных деятелей Казахстана".

В 2014 году стал директором в театре "Астана Балет". В данный момент занимает должность заместителя директора.

Ранее стало известно, что в честь 180-летия великого казахского поэта отечественные филологи подготовили новый научный труд под названием "АБАЙ. Транскрипция, основанная на рукописях Мурсеита".

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Андрей Дюсупов
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