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События

"Удаленная работа" обернулась уголовным делом: задержание в Алматы

кабинет полиции с задержанными и симкарты на полу, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 09:35 Фото: ДП Алматы
В Алматы полицейские установили и задержали женщину, занимавшуюся массовой закупкой SIM-карт и мобильных устройств, которые затем использовались для активации аккаунтов в мессенджерах и передачи их третьим лицам, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции города от 26 мая 2025 года, таким образом обеспечивалась анонимность при совершении мошенничеств в интернете, в том числе с представлением злоумышленников сотрудниками государственных органов и банков.

Задержанная рассказала, что она откликнулась на объявление о "легком заработке" в одном из мессенджеров и за вознаграждение активировала сотни абонентских номеров.

И именно с таких номеров в дальнейшем поступали звонки потерпевшим в ряде уголовных дел, возбужденных по фактам дистанционного мошенничества.

"Любые предложения "заработать из дома", особенно если они связаны с SIM-картами, почтовыми адресами, аккаунтами в мессенджерах или банках, – это высокий риск. Люди становятся невольными соучастниками преступлений и несут за это ответственность. Прежде чем откликнуться на подобное, подумайте, кто и зачем стоит за этим предложением. Легкие деньги – зачастую ширма для чужих преступных схем", – пояснил начальник Управления по противодействию киберпреступности ДП Алматы Анес Калдыбаев.

Полиция Алматы напоминает: если вы столкнулись с попытками обмана или подозрительной деятельностью в интернете, незамедлительно сообщайте об этом в полицию.

22 мая 2025 года казахстанцев предупредили о другом новом виде мошенничества – фейковый военкомат.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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