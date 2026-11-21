В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал – 2026" задержаны четверо лиц, находившихся в межгосударственном розыске, среди которых один гражданин Казахстана и трое граждан государств СНГ, сообщает Zakon.kz.

Вместе с тем в Жамбылской области задержаны трое граждан Казахстана и один иностранный гражданин, подозреваемые в организации незаконного пересечения границы.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Все четверо подозреваемых задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

"В целом в ходе мероприятия полицейскими выявлено 293 нарушения миграционного законодательства. В частности, установлены 53 факта незаконной трудовой деятельности иностранных граждан и 63 факта несвоевременного уведомления органов внутренних дел о прибытии иностранцев, а также необеспечения соблюдения ими правил пребывания в стране. К ответственности привлечены 15 работодателей, незаконно использовавших труд иностранных граждан без соответствующего разрешения. Кроме того, по решениям судов за пределы Республики Казахстан выдворены 77 иностранных граждан", – рассказали в полиции.

Немногим ранее дорожно-транспортное происшествие (ДТП) помогло выявить поддельные права у водителя автобуса в Алматы.