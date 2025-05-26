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События

Казахстанец "назначил" себя председателем Антикора – теперь заплатит штраф

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 15:40 Фото: pexels
Казахстанец во время телефонного разговора с директором школы №4 Жуалынского района Жамбылской области представился председателем Антикоррупционной службы. Подобная ложь для афериста обернулась штрафом, сообщает Zakon.kz.

Региональный департамент Агентства провел расследование и установил личность злоумышленника. Как оказалось, он проживает на территории Атырауской области.

Известно, что, выдавая себя за главу Антикоррупционной службы, мужчина просил оказать содействие в восстановлении на работу работника, ранее уволенного за нарушение трудовой дисциплины (нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения).

"В связи с тем, что в его действиях усматривались признаки совершения административного правонарушения, собранные материалы направлены по компетенции в Департамент полиции Атырауской области для дачи правовой оценки".Пресс-служба Антикора

Уже 8 мая был составлен протокол об административном правонарушении по факту клеветы (ст. 73-3 ч. 2 КоАП РК), который после направили в Атырауский городской специализированный суд по административным правонарушениям.

В ходе судебного процесса казахстанец полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

"14 мая 2025 года решением суда он признан виновным по ст. 73-3 ч. 2 КоАП РК и привлечен к административной ответственности в виде штрафа".Пресс-служба Антикора

В Антикоре настоятельно попросили не доверять подобным мошенническим звонкам.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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