Казахстанец "назначил" себя председателем Антикора – теперь заплатит штраф

Казахстанец во время телефонного разговора с директором школы №4 Жуалынского района Жамбылской области представился председателем Антикоррупционной службы. Подобная ложь для афериста обернулась штрафом, сообщает Zakon.kz.

Региональный департамент Агентства провел расследование и установил личность злоумышленника. Как оказалось, он проживает на территории Атырауской области.

Известно, что, выдавая себя за главу Антикоррупционной службы, мужчина просил оказать содействие в восстановлении на работу работника, ранее уволенного за нарушение трудовой дисциплины (нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения).

"В связи с тем, что в его действиях усматривались признаки совершения административного правонарушения, собранные материалы направлены по компетенции в Департамент полиции Атырауской области для дачи правовой оценки". Пресс-служба Антикора

Уже 8 мая был составлен протокол об административном правонарушении по факту клеветы (ст. 73-3 ч. 2 КоАП РК), который после направили в Атырауский городской специализированный суд по административным правонарушениям.

В ходе судебного процесса казахстанец полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

"14 мая 2025 года решением суда он признан виновным по ст. 73-3 ч. 2 КоАП РК и привлечен к административной ответственности в виде штрафа". Пресс-служба Антикора

В Антикоре настоятельно попросили не доверять подобным мошенническим звонкам.

Материал по теме Арестован гендиректор природного резервата "Бокейорда": Антикор раскрыл детали

20 мая мы рассказывали о жителе Алматы, который хотел "решить вопрос" с акиматом, но получил 11 лет.