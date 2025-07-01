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События

Токаев поблагодарил экс-председателя Антикора

Токаев поблагодарил экс-председателя Антикора, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 12:02 Фото: gov.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поблагодарил экс-председателя Антикоррупционной службы Асхата Жумагали, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал советник президента – пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай.

"Глава государства выразил благодарность бывшему председателю Агентства по противодействию коррупции Асхату Жумагали за активную и продуктивную работу", – написал он сегодня, 1 июля 2025 года, в Telegram.

30 июня 2025 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по совершенствованию системы государственного управления". Из документа следует, что президент постановил реорганизовать Антикор путем присоединения к Комитету национальной безопасности РК. Подробнее можете прочитать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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