Токаев поблагодарил экс-председателя Антикора

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поблагодарил экс-председателя Антикоррупционной службы Асхата Жумагали, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал советник президента – пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай.

"Глава государства выразил благодарность бывшему председателю Агентства по противодействию коррупции Асхату Жумагали за активную и продуктивную работу", – написал он сегодня, 1 июля 2025 года, в Telegram.

30 июня 2025 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по совершенствованию системы государственного управления". Из документа следует, что президент постановил реорганизовать Антикор путем присоединения к Комитету национальной безопасности РК. Подробнее можете прочитать здесь.