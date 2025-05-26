Алматинке спасли переломанный палец без разрезов и гипса

В Алматы женщине восстановили подвижность сломанного пальца сразу после операции, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Управлении общественного здоровья (УОЗ) города 26 мая, в травматологическое отделение Центральной городской клинической больницы поступила пациентка с сильной болью в руке после неудачного падения. После обследования ей поставили диагноз: закрытый внутрисуставной многоскольчатый перелом основания средней фаланги пятого пальца левой кисти со смещением.

"Это сложная травма, при которой кость ломается на несколько фрагментов, смещается и затрагивает суставную поверхность – без качественного лечения возможна потеря подвижности пальца и хроническая боль. Чтобы восстановить анатомию и функциональность сустава, травматолог Нуржан Нуралы провел современную операцию по методу Сузуки – закрытый остеосинтез. Этот метод позволяет зафиксировать отломки кости с помощью специальных спиц и эластичной тяги, не вскрывая сустав и мягкие ткани", – отметили в управлении.

Главное преимущество такой операции – не нужен гипс. Уже в первые сутки после этой процедуры женщина начала аккуратную разработку пальца.

"Это позволяет: предотвратить образование спаек и контрактур; сохранить объем движений; ускорить восстановление; снизить риск повторных операций. Методика Сузуки широко применяется в ведущих клиниках мира при внутрисуставных переломах мелких костей кисти и позволяет добиться отличных функциональных результатов. В случае данной пациентки уже на следующий день после операции были отмечены положительные изменения: снизилась отечность, уменьшилась боль, и началась ранняя реабилитация", – поделились в УОЗ.

Алматинка уже в скором времени сможет вернуться к обычной жизни, сохранив полную подвижность руки.

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