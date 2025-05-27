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События

Акимы из Жамбылской области передали земли родственникам: суд вынес решение

Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, территория, территории, земельная доля, стоимость земли, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 15:04 Фото: Zakon.kz
В Жамбылской области суд привлек двух акимов к ответственности за передачу земли родственникам. Об этом 27 мая 2025 года рассказали в Верховном суде РК, сообщает Zakon.kz.

Как следует из распространенного во вторник релиза, должностные лица Жамбылской области, не уведомив своих руководителей о риске возникновения конфликта интересов и родственных связях с гражданами, которым выделялись земельные участки, предоставили права землепользования своим близким родственникам:

  • В декабре 2024 года матери супруги акима Полаткощинского сельского округа был передан в пользование участок площадью 0,0692 га для садоводства сроком на 1 год. Спустя два месяца участок был переведен в категорию коммерческого использования.
  • Сестра акима Каратобинского сельского округа получила права на земельный участок площадью 0,1 га для ведения сада, а также в частную собственность – ранее арендованный участок площадью 0,0763 га. Отцу жены аким предоставил участок площадью 0,35 га.
"Жамбылским районным судом рассмотрены два дела об административных правонарушениях по факту непринятия руководителями государственных органов мер по противодействию коррупции (ст. 680 КоАП РК). Должностные лица признали свою вину в полном объеме. Суд признал их виновными по ст. 680 КоАП РК, каждому назначен административный штраф в размере 275 тыс. тенге".Пресс-служба ВС РК

Постановления вступили в законную силу.

Согласно информации, опубликованной на сайтах акиматов двух сельских округов Жамбылского района Жамбылской области:

  • с ноября 2015 года Ержан Данаев – аким Полаткощинского сельского округа (на фото слева);
  • с августа 2023 года Асхат Саршаев – аким Каратобинского сельского округа (справа).

Фото: gov.kz

22 мая 2025 года стало известно, что в Бурабае изъят участок земли стоимостью 53 млн тенге.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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