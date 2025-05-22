В Бурабае изъят участок земли стоимостью 53 млн тенге

По инициативе прокуратуры Бурабайского района Акмолинской области проведена проверка законности владения земельным участком ТОО "Кипрос". Итоги озвучили в пресс-службе областной прокуратуры, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно заявлению ведомства, опубликованному в четверг, 22 мая 2025 года, товарищество владело земельным участком площадью 3 га, расположенным в прибрежной зоне озера Щучье, с 2012 года.

Однако в течение более 10 лет участок не осваивался, строительство не начиналось.

"В 2023 году в адрес землепользователя вынесено обязательное предписание об освоении участка, однако по состоянию на 2024 год меры по его исполнению приняты не были". Прокуратура Акмолинской области

После проверки Департамент по управлению земельными ресурсами обратился в суд.

В итоге:

"Решением специализированного межрайонного экономического суда земельный участок с кадастровой стоимостью 53,4 млн тенге изъят у недобросовестного землепользователя и возвращен в государственную собственность".

Материал по теме КБТУ вернули в собственность государства

Днем ранее, 21 мая, прокуратура Турксибского района Алматы заявила о незаконном отчуждении имущества НАО "Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. Сатпаева". После вмешательства надзорного органа спорное административное здание вернули национальному университету.