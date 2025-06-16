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Общество

Суд оправдал автора видео о землетрясении в Жамбылской области

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 12:09 Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Суд встал на сторону автора поста о землетрясении в Жамбылской области. Об этом сегодня, 16 июня 2025 года, рассказали в областном суде, сообщает Zakon.kz.

Дело об административном правонарушении в отношении К. за размещение ложной информации на онлайн-платформах, создающих условия для нарушения общественного порядка, прав и законных интересов организаций (ч. 3 ст. 456-2 КоАП РК), рассмотрено в суде района Турара Рыскулова.

Как следует из материалов дела, К. в марте текущего года разместил в Instagram видеообращение, что землетрясение, произошедшее с 28 на 29 марта, было связано с ТОО "G." – золотоизвлекательной фабрикой.

"Однако в суде К. не согласился с протоколом и вину не признал, указав, что в 2003 году в районе Т. Рыскулова произошло землетрясение, в результате чего был нанесен ущерб. Из-за страха он на своей странице в Instagram сообщил о подозрении на взрыв на золотодобывающем предприятии".Пресс-служба суда района Турара Рыскулова

Суд, рассмотрев материалы дела, пришел к выводу, что оснований для привлечения его к административной ответственности по ч. 3 ст. 456-2 КоАП РК не имеется, поскольку он реализовал свое гражданское право.

"Постановлением суда дело об административном правонарушении, возбужденное по ч. 3 ст. 456-2 КоАП РК в отношении гражданина К., прекращено в связи с отсутствием в действиях К. признаков административного правонарушения, предусмотренного настоящей статьей".Пресс-служба суда района Турара Рыскулова

Постановление суда вступило в законную силу.

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, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 12:09
Землетрясения в Жамбылской области: в ДЧС сделали заявление

28 марта 2025 года ночью землетрясение зафиксировали в ряде районов и городе Таразе Жамбылской области. Наибольшая интенсивность – 5 баллов – зарегистрирована в селе Мерке Меркенского района. В селе Кулан района Т. Рыскулова сила землетрясения составила 4 балла, в городах Тараз, Шу, в Кордайском и Мойынкумском районах – 2 балла. Позднее стало известно о повреждениях.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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