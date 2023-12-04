Новый официальный мяч передали юным ватерполистам Жамбылской области
Проект по обеспечению качественным инвентарем спортивных школ Казахстана реализуется Федерацией водных видов спорта совместно с Министерством туризма и спорта РК, при поддержке партнеров – АО "ФНБ "Самрук Казына", Фонда поддержки спорта Sport Qory, а также спонсора федерации – компании Qazaq Oil.
Новые официальные мячи федерация безвозмездно передает детским спортивным школам и клубам во все регионы страны, где развивается водное поло.
Материал по теме
Вручение мячей состоялось в бассейне спортивного комплекса "Тараз-Арена", после которого новыми мячами сыграли матчевые встречи команды юношей и девочек 13 лет и моложе.
"Развитие детско-юношеского спорта в регионах является фундаментом спорта высших достижений. Поэтому очень важно, чтобы с детских лет у спортсменов была возможность тренироваться в современных бассейнах, у лучших тренеров и качественным инвентарем. Именно этот путь приведет юных спортсменов к вершинам мастерства и большому успеху", – отметил председатель технического комитета по водному поло Федерации водных видов спорта РК Алан Балфанбаев.
Жамбылская область является центром развития женского водного поло республики.
Созданная в 1986 году на базе бассейна "Дельфин" в городе Жамбыле (ныне Тараз) женская ватерпольная команда "Химик" неоднократно становилась победителем и призером Чемпионатов СССР, обладателем Кубка СССР, являлась одной из сильнейших команд СНГ.
Сегодня эту традицию продолжает ватерпольный женский клуб "Айша-Биби", который является базовым для национальной сборной команды РК. Сегодня в детско-юношеских спортивных школах и клубах Жамбылской области водным поло занимается более 150 девочек и 160 юношей.
"Акимат Жамбылской области уделяет высокий приоритет именно развитию детско-юношеского спорта. Водное поло – единственный игровой вид спорта, который регулярно участвует в Олимпийских играх и привозит медали с Азиатских игр. Жамбылская область подготовила 17 участников Олимпийских игр и пять чемпионов Азиатских игр по водному поло, что говорит о высоком уровне развития вида спорта в регионе. И поддержка государства и федерации в его развитии оказывает существенную и важную помощь", – сообщил руководитель Управления спорта Жамбылской области Арман Ташметов.
Фото: пресс-служба НОК РК
О Федерации водных видов спорта Республики Казахстан
Федерация водных видов спорта – некоммерческая общественная организация, объединяет все водные виды спорта на территории Казахстана: плавание, водное поло, артистическое плавание, прыжки в воду и плавание на открытой воде. Водные виды спорта развиваются во всех 20 регионах республики.
Федерация является членом континентальной Федерации водных видов спорта – Asia Aquatucs и Всемирной федерации – World Aquatics.
Партнерами федерации являются Акционерное общество "ФНБ "Самрук Казына" и Фонд поддержки спорта Sport Qory.