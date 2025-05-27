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События

314 млн на колесах: история дерзкого автообмана в Казахстане

область Жетысу, задержание, авто, мошенники, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 09:29 Фото: пресс-служба ДП области Жетысу
Двое казахстанцев с помощью обмана и злоупотребления доверием завладели 13 автомобилями, причинив ущерб на сумму свыше 314 млн тенге. О том, как им это удалось, рассказали Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Жетысу.

Известно, что первой жертвой злоумышленников стал гражданин Китая, которому они пообещали доставить авто в Грузию.

В результате мошенники присвоили шесть машин: три Jetour, Mercedes C260, Mercedes C260L и Mercedes GLE 260. Похищенные авто были проданы знакомым преступников и переправлены в Шымкент и Жамбылскую область.

Но на этом мошенники не остановились.

Их следующей жертвой стал индивидуальный предприниматель, занимающийся логистикой и перевозкой автомобилей.

"В поисках водителей с автовозом для доставки машин в Беларусь он познакомился с подозреваемыми. Те, в свою очередь, обманом завладели семью автомобилями: Range Rover, Mini Cooper SE, тремя Li 7 и двумя Li 9".Пресс-служба ДП области Жетысу

В итоге пять китайских автомобилей были вывезены в Жамбылскую область и проданы общему знакомому преступников, а оставшиеся два – Range Rover и Mini Cooper SE – реализованы по заниженной цене через знакомых в Алматы.

"В настоящее время уголовное дело передано в суд, подозреваемые находятся под стражей", – заключили правоохранители.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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