Казахстанцам, планирующим отпуск на Алаколе, сообщили хорошую новость

Еще один субсидируемый авиарейс запустят до Алаколя, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Министерстве транспорта 28 мая 2025 года, с 1 июня авиакомпания SCAT начнет выполнять субсидируемые рейсы до Ушарала, который находится недалеко от озера Алаколь.

"Между столицей и Ушаралом, а также Алматы и Ушаралом будет выполняться по семь рейсов в неделю. Стоимость билета в один конец – 20 тыс. тенге", – сказано в сообщении.

Также с 1 июня 2025 года авиакомпания SCAT будет летать между столицей и Урджаром, а также Алматы и Урджаром. Рейсы увеличены до семи частот в неделю. Эти авиарейсы тоже являются субсидируемыми.