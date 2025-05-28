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События

Казахстанцам, планирующим отпуск на Алаколе, сообщили хорошую новость

Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 17:58 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Еще один субсидируемый авиарейс запустят до Алаколя, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Министерстве транспорта 28 мая 2025 года, с 1 июня авиакомпания SCAT начнет выполнять субсидируемые рейсы до Ушарала, который находится недалеко от озера Алаколь.

"Между столицей и Ушаралом, а также Алматы и Ушаралом будет выполняться по семь рейсов в неделю. Стоимость билета в один конец – 20 тыс. тенге", – сказано в сообщении.

Также с 1 июня 2025 года авиакомпания SCAT будет летать между столицей и Урджаром, а также Алматы и Урджаром. Рейсы увеличены до семи частот в неделю. Эти авиарейсы тоже являются субсидируемыми.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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