Совбезы Казахстана и России провели переговоры в Астане

12 февраля 2025 года в Астане состоялись расширенные плановые консультации между аппаратами Советов Безопасности Казахстана и России, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Акорде, во время переговоров, которые прошли под председательством секретаря Совета Безопасности Казахстана Гизата Нурдаулетова и секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Сергея Шойгу, обсудили актуальные вопросы сотрудничества.

"Стороны рассмотрели текущую обстановку в сфере международной и региональной безопасности. Состоялся обмен мнениями по необходимым мерам для укрепления взаимодействия в целях обеспечения безопасности", – сказано в сообщении.

В Акорде напомнили, что консультации между аппаратами Советов Безопасности проходят на регулярной основе согласно принятому плану сотрудничества.

Кроме того, сегодня, 12 февраля, президент Касым-Жомарт Токаев принял Сергея Шойгу. По словам Токаева, визит Шойгу имеет очень большое значение с точки зрения углубления сотрудничества между странами, которое развивается по восходящей линии.