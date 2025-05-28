От сильной жары до заморозков: в Казахстане объявили штормовое предупреждение

В 17 областях Казахстана на 29 мая объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На юге, в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, град. На западе, севере области пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на севере, юге, западе, в горных районах области 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, в пустынных и предгорных районах области чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане временами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. На севере, юге области пыльная буря. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На севере, юге области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области ожидается северо-восточный, восточный ветер, днем на севере области порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке, юге Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на севере области порывы 15-20 м/с.

На западе Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, днем на юге, востоке области порывы 15-18 м/с. На юге, севере области сохранится высокая, на юго-востоке, западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на западе, юге Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, днем на западе, юге области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов. По области ожидается высокая пожарная опасность, на юге, западе области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный, ночью на севере, в центре области 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центре, на севере области высокая пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на востоке, юге области 15-18 м/с. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 2 градуса.

Ночью и утром на севере, востоке области Абай ожидается туман. Ветер северо-восточный, на юге, в центре области 15-18 м/с. Ночью на востоке области ожидаются заморозки 2 градуса. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу ожидается ветер северо-восточный, на севере, востоке, в центре порывы 15-20 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ветер восточный, северо-восточный, днем на западе, юге порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется, на севере, в центре области ожидается высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, утром и днем на западе, юге области порывы 15-18 м/с.

В области Улытау ожидается ветер северо-восточный, утром и днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На востоке, в центре Павлодарской области сохранится высокая пожарная опасность, на юго-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре сохранится высокая пожарная опасность.

На юге Костанайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее были названы регионы Казахстана, в которых 29 мая ожидаются заморозки.