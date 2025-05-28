Названы регионы Казахстана, в которых 29 мая ожидаются заморозки

Фото: unsplash

В Казахстане в предстоящий четверг, 29 мая 2025 года, ожидаются дожди с грозами, туман, заморозки, а также высокая и чрезвычайная пожарная опасность, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", заморозки -2°С ожидаются ночью на cевере области Абай, на севере, востоке Восточно-Казахстанской области. "Ложбина северо-западного циклона и связанные с ней атмосферные фронтальные разделы вызовут дожди с грозами на севере и востоке страны. На остальной территории Казахстана сохранит свое влияние антициклон, обусловливая погоду без существенных осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере, востоке в ночные и утренние часы – туман", – следует из прогноза. Также в гидрометцентре отметили, что ожидается: высокая пожарная опасность – в Атырауской области, на востоке области Жетысу, в центре, на севере Кызылординской, на западе Мангистауской, на севере, юге Актюбинской, на востоке, в центре Павлодарской, на севере, юге Жамбылской, на севере, юге, востоке, в центре Западно-Казахстанской, на юге Туркестанской, в центре Алматинской области;

– в Атырауской области, на востоке области Жетысу, в центре, на севере Кызылординской, на западе Мангистауской, на севере, юге Актюбинской, на востоке, в центре Павлодарской, на севере, юге Жамбылской, на севере, юге, востоке, в центре Западно-Казахстанской, на юге Туркестанской, в центре Алматинской области; чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, на севере, в пустынных, предгорных районах Туркестанской, на западе, востоке Жамбылской, на западе, юго-востоке Актюбинской, на юге, западе Атырауской, на западе, севере Алматинской, на юге Костанайской области и областей Абай, Улытау, на юго-востоке Павлодарской области и области Жетысу. Материал по теме Жара 38°С и ночные заморозки: синоптики предупредили, что ждет Казахстан в конце весны Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 29, 30 и 31 мая 2025 года.

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