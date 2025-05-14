Жара до +43, гроза и ветер: в Казахстане объявили штормовое предупреждение

В 18 областях Казахстана на 15 мая объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Жетысуской области днем ожидается сильная жара 35-39 градусов.

Днем в области Улытау ожидается сильная жара 35-38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается сильная жара 36-38 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

В Карагандинской области ожидается ветер юго-восточный, ночью на севере области порывы 15 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере Алматинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, западе области сохранится высокая пожарная опасность. На юго-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ночью ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, ночью порывы 15 м/с.

Днем в Кызылординской области ожидается сильная жара 40-44 градуса. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается сильная жара 41-43 градуса. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке, юге Атырауской области ожидается гроза. На западе, юге области сохранится высокая пожарная опасность. В Атырау сохранится высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза, днем град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-восточный, ночью на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере, востоке области порывы 23 м/с. В Петропавловске ожидается гроза. Ветер юго-восточный 15-20, днем порывы 23 м/с.

В области Абай ожидается ветер северный, северо-восточный, днем на севере, востоке области 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 36 градусов. На западе, севере области сохранится высокая пожарная опасность, на северо-западе, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Семее сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.

На западе, юге Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, ночью на западе, в центре области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный ночью порывы 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на юге, севере области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем в горных районах области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 40 градусов. На севере, юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, востоке сохранится высокая пожарная опасность. В Павлодаре ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на севере, западе, в пустынных районах Туркестанской области ожидается пыльная буря. Днем на западе, в пустынных районах области сильная жара 41 градус. В Шымкенте ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, утром и днем 15-20, порывы 23 м/с. Днем сильная жара 40-42 градуса. 16-17 мая сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью ожидается гроза.

Днем на западе, севере Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Днем на западе, юге, востоке области ожидается сильная жара 35-38 градусов. На юге, востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге области Абай ожидается очень сильная жара 40 градусов.

Ранее в "Казгидромете" дали прогноз на 15 мая.