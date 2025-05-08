Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на День Победы

В 17 областях Казахстана на 9 мая объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В связи с прогнозируемыми сильными дождями в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках. В связи с этим возможны разливы и подтопления отдельных участков.

Днем на севере, востоке Мангистауской области ожидается гроза. По области ожидается высокая пожарная опасность. В Актау ожидается высокая пожарная опасность.

Утром и днем в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, юге, в горных районах области гроза, град. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе утром и днем ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.

В Атырауской области на севере, юге, востоке ожидаются гроза, днем на севере, востоке области град. Ветер юго-западный, западный днем на востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, западе области сохранится высокая пожарная опасность. В Атырау в конце дня ожидается гроза. Сохранится высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер юго-западный на западе, севере, юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. На севере, в центре области сохранится высокая пожарная опасность. В Алматы в конце дня ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15 м/с. В Конаеве днем ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер юго-западный временами порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге, востоке Актюбинской области, днем по области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, юго-востоке, западе области сохранится высокая пожарная опасность. В Актобе ожидаются ночью и утром туман, днем гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный днем порывы 15-18 м/с.

В области Улытау ожидаются ночью на востоке, в центре области гроза, днем гроза, на севере, востоке области град. Ветер юго-западный, западный днем 15-20, на востоке области временами порывы 23 м/с. По области ожидается высокая пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидаются ночью на западе, юге области гроза, днем гроза, на западе, севере, юге области град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью на юге области, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. По области ожидается высокая пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В центре, горных районах области Жетысу днем ожидается гроза. Ветер западный на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. По области ожидается высокая пожарная опасность, на западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем ожидается гроза. Ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере, юге Павлодарской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, юго-востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность. В Павлодаре ожидается ветер юго-западный днём порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.

В Костанайской области ожидается гроза, днем на западе, севере град. Ветер северо-восточный днем на западе, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ожидается гроза.

В Западно-Казахстанской области на западе, севере, юге ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный порывы 18 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер восточный, юго-восточный на севере, юге, в центре области 15-20 м/с. На северо-западе, юге области сохранится высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске сохранится высокая пожарная опасность.

В области Абай ожидается ветер юго-восточный, южный на севере, юге, в центре области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 36 градусов. По области сохранится высокая пожарная опасность. г.В Семее днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохранится высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью на западе, севере, юге, днем на большей части ожидается гроза. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Днем на западе, севере, юге области ожидается град. Ветер юго-западный утром и днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. г. Кокшетау: 09 мая ночью и утром ожидается туман, утром и днем временами гроза, град.

В Северо-Казахстанской области днем на юге ожидается сильный дождь. На западе, севере, юге области ожидаются гроза, днем град. Ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер северо-восточный, северный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем на юге области временами порывы 25 м/с. В Петропавловске ожидаются гроза, днем град. Ветер северо-восточный, северный днем порывы 15-20 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается гроза. Днем в центре области шквал, пыльная буря. Ветер юго-западный, западный днем 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, в центре, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер юго-западный днем 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, какой будет погода в Казахстане 9 мая.