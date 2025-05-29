Премьер Италии заявила, что рассматривает Казахстан в качестве очень важного партнера

Президент Касым-Жомарт Токаев и председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони 29 мая провели короткую беседу в столичном аэропорту, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что для нашей страны большая честь принимать с визитом премьера Италии в Казахстане.

"Уверен, что предстоящие переговоры сыграют важную, а возможно, и ключевую роль в придании дополнительного импульса нашим двусторонним отношениям. Италия является одним из ведущих торговых партнеров Казахстана в Европе. Вчера и сегодня в Астане состоялся бизнес-форум с участием многочисленных итальянских предпринимателей. Мы высоко ценим ваше содействие в развитии деловых связей между нашими странами", – сказал он.

В свою очередь Джорджа Мелони отметила, что рада впервые посетить Казахстан.





"Как вы сказали, между нашими странами сложились очень хорошие отношения, но всегда есть возможность добиться большего. Мы рассматриваем Казахстан в качестве очень важного партнера Италии и всей Европы. Кроме того, в настоящее время Центрально-Азиатский регион приобрел стратегическое значение. Благодарю вас за организацию первого саммита "Италия – Центральная Азия" на уровне глав государств. Думаю, что этот саммит может стать историческим в наших отношениях с регионом. В это непростое время нам очень важно укреплять сотрудничество на всех уровнях", – подчеркнула она.

Ранее Токаев тепло встретил премьер-министра Италии в аэропорту Астаны.