Улыбки и теплые проводы: Токаев лично попрощался с Мелони в аэропорту Астаны

Президент Касым-Жомарт Токаев 30 мая проводил председателя Совета министров Италии Джорджу Мелони в аэропорту Астаны, сообщает Zakon.kz.

Акорда опубликовала фотографии. На кадрах видно, что оба лидера улыбаются и ведут приятную беседу.

Ранее президент Казахстана тепло встретил премьер-министра Италии в аэропорту Астаны. Ей подарили шикарные пионы.





