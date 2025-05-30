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События

Улыбки и теплые проводы: Токаев лично попрощался с Мелони в аэропорту Астаны

Джорджа Мелони, Токаев, аэропорт Астаны , фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 21:06 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев 30 мая проводил председателя Совета министров Италии Джорджу Мелони в аэропорту Астаны, сообщает Zakon.kz.

Акорда опубликовала фотографии. На кадрах видно, что оба лидера улыбаются и ведут приятную беседу. 

Ранее президент Казахстана тепло встретил премьер-министра Италии в аэропорту Астаны. Ей подарили шикарные пионы. 


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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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