После нападения клещей в Алматы за помощью обратились более 1700 человек

1729 пострадавших, из которых 831 детей, обратились к медикам после укусов клещей в Алматы. По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля города, в результате лабораторных исследований у пациентов были выявлены энцефалит и боррелиоз, сообщает Zakon.kz.

С начала эпидемического сезона, в мегаполисе проводили поэтапную противоклещевую обработку лесных массивов, мест массового скопления населения – парковых зон и скверов. Но, несмотря на это, выезд алматинцев на природу омрачился встречей с опасными кровососущими.

"В медицинские организации обратились 1729 человек по поводу укусов клещей, из них 831 ребенок (48%) в возрасте до 14 лет", – рассказала руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Касымхан Алпысбайулы.

Врач отметила, что было диагностировано по одному случаю клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза. Оба пациента получают лечение в стационарных условиях.

Клещевой энцефалит – опасная вирусная инфекция, поражающая нервную систему. Основные симптомы – высокая температура, интоксикация, неврологические нарушения.

Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) – инфекционное трансмиссивное природноочаговое заболевание, вызываемое спирохетами и передающееся через укусы клещей. Заболевание характеризуется склонностью к хроническому и рецидивирующему течению, преимущественным поражением кожи, нервной системы, опорно-двигательного аппарата и сердца.

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Как пояснила врач, о возможном заболевании можно предположить по следующим признакам: на месте укуса клеща появляется зудящая, слегка болезненная папула красного цвета, склонная к периферическому росту (мигрирующая клещевая эритема). По мере расширения зоны покраснения мигрирующая эритема приобретает вид кольца диаметром 10-20 см с ярко-красным венчиком по краям и более светлой центральной частью.

"Местные проявления болезни сопровождаются общеинфекционным синдромом: лихорадкой с ознобом, головной болью, артралгиями, болями в костях и мышцах, выраженной слабостью. При отсутствии своевременного лечения, болезнь может прогрессировать, переходить в хроническую форму, а в ряде случаев приводить к инвалидности. При появлении указанных признаков следует немедленно обратиться к врачу". Касымхан Алпысбайулы

Профилактика клещевого боррелиоза

Бесспорно, что лучший способ защиты от болезни Лайма – предотвращение укусов клещей. Поэтому при выезде на природу, в парк или на дачу следует предпринять следующие меры предосторожности:

надеть светлую, закрытую одежду, на которой клещи хорошо заметны: брюки нужно заправить в носки или сапоги, верхнюю часть одежды – в брюки. Используйте головные уборы или надевайте капюшон;

передвигайтесь только по тропинкам, избегайте высокой травы и кустарников;

используйте репелленты – средства, отпугивающие клещей;

регулярно осматривайте себя и окружающих людей, а также вещи на наличие клещей. После возвращения домой проведите тщательный осмотр.

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Эпидемиологи призывают: в случае обнаружения присосавшего клеща, в наиболее ранние сроки (не позднее четвертого дня после присасывания клеща) обратиться в медицинские организации, где окажут квалифицированную медицинскую помощь и введут иммуноглобулин против клещевого энцефалита.

В городе Алматы экстренную медицинскую помощь пострадавшим от укусов клещей оказывают следующие медицинские организации:

1. Центральная городская клиническая больница – ул. Жандосова, 6;

2. Больница скорой неотложной помощи – ул. Казыбек би, 96;

3. Городская клиническая больница №4 – ул. Папанина, 220;

4. Городская клиническая больница №7 – мкр. Калкаман, 40;

5. Центр детской неотложной медицинской помощи – ул. Манаса, 40.

6 мая в Алматы стартовал второй тур противоклещевой обработки. Борьба с кровососущими паразитами будет проводиться на территории лесных массивов, городских парков и скверов общей площадью 2366,560 га.