Сотни пострадавших: на севере Казахстана бьют тревогу из-за опасных членистоногих

Северный Казахстан атакуют клещи: от их укусов уже пострадали сотни человек. В Кокшетау медики борются за жизнь 17-летнего студента, который сейчас находится в реанимации. У пациента подозревают смертельно опасное заболевание – клещевой энцефалит, передает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал КТК, в Кокшетау 17-летний студент оказался на грани жизни и смерти. Две недели назад парень ездил в село, там его укусил клещ.

Кровососа сразу сняли с кожи, к медикам не обращались – казалось, что все обошлось. Но вскоре студента стали мучить сильные головные боли, резко подскочила температура, дошло до потери сознания.

"На сегодня состояние его остается тяжелым. Вот лечение все в полном объеме он получает: это клещевой иммуноглобулин, дезинтоксикационную терапию". Виктория Пичкунова, внештатный детский инфекционист Акмолинской области

Специалисты говорят, самая большая опасность клещей в том, что они являются переносчиками опасных инфекций. Клещевой энцефалит, например, может привести к инвалидности или даже смерти. При этом укус не всегда удается заметить вовремя.

"Присасываясь, клещ совершает движения, напоминающие движения насоса, в процессе всасывания крови впрыскивается в слюну, в которой содержится анестетик, благодаря которому укус клеща остается незаметным". Бахтияр Саду, руководитель отдела эпидемиологического контроля ДСЭК СКО

В Северо-Казахстанской области в этом году официально зарегистрировано 419 укусов клещей. 111 пострадавших – дети. Санврачи предупреждают: опасных насекомых можно встретить не только в лесу, но и в собственном огороде или во дворе. Чаще всего они обитают в кустах и траве.

Чтобы защитить себя от укуса, специалисты советуют надевать на природе светлые вещи с длинным рукавом. Брюки заправлять в носки, носить головной убор. Если и это не спасло и вы обнаружили на себе клеща, нужно обратиться к медикам.

Сезон клещей на севере страны длится с апреля по октябрь. В это время врачи советуют быть особенно внимательными на природе. А возвращаясь домой – тщательно осматривать себя и детей.

В начале мая стало известно о первом смертельном случае от укуса клеща в Жамбылской области.