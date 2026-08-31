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Общество

Сначала вакансия, потом сотрудник: работодателям Казахстана напомнили о штрафах

Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 10:16 Фото: pexels
Казахстанским работодателям напомнили о порядке размещения вакансий и оформления сотрудников. Также рассказали, когда вакансию необходимо публиковать на Enbek.kz и как трудоустройство влияет на статус безработного, сообщает Zakon.kz.

С такой важной и полезной информацией 31 августа 2026 года обратилось Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

Так, в соответствии с законодательством, размещать сведения о вакансиях на бирже Enbek.kz нужно в течение 5 рабочих дней с момента их появления и строго до официального приема человека на работу.

Из размещенного пресс-релиза следует главное для работодателей:

  • Обязанность: публикуются абсолютно все свободные рабочие места.
  • Сроки: не позднее 5 рабочих дней после открытия вакансии.
  • Штрафы: за скрытые вакансии и непредставление данных о сокращениях сначала вынесут предупреждение, а при повторном нарушении – выпишут административный штраф.

Для работников и безработных:

  • При устройстве на работу гражданин должен уведомить Карьерный центр в течение 5 дней.
  • Автоматический снятие: даже если вы забыли подать заявление, система сделает это сама, как только работодатель зарегистрирует ваш электронный договор в в Единой системе учета трудовых договоров (ЕСУТД) или поступит первый пенсионный взнос. Ходить по инстанциям и собирать справки больше не нужно.
"Призываем работодателей своевременно размещать вакансии на Enbek.kz, регистрировать электронные трудовые договоры и вовремя перечислять обязательные социальные и пенсионные отчисления".Пресс-служба МТСЗН РК

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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