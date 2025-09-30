#АЭС в Казахстане
Политика

Токаев лично проводил президента Италии в аэропорту Астаны

президенты Казахстан и Италии, аэропорт Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 13:50 Фото: akorda.kz
Сегодня, 30 сентября 2025 года, завершился официальный визит президента Италии Серджо Маттареллы в Астану. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично проводил его в аэропорт, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба Акорды разместила серию снимков с места событий.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев проводил президента Италии Серджо Маттареллу в столичном аэропорту", – кратко сказано в подписи к публикации.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

29 сентября пресс-служба Акорды показывала торжественную встречу Серджо Маттареллы.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 13:50
Президенты Казахстана и Италии обменялись орденами

Также президенты выступили с совместным заявлением для представителей СМИ. О чем они договорились, можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
