Токаев лично проводил президента Италии в аэропорту Астаны
Фото: akorda.kz
Сегодня, 30 сентября 2025 года, завершился официальный визит президента Италии Серджо Маттареллы в Астану. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично проводил его в аэропорт, сообщает Zakon.kz.
Пресс-служба Акорды разместила серию снимков с места событий.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
"Глава государства Касым-Жомарт Токаев проводил президента Италии Серджо Маттареллу в столичном аэропорту", – кратко сказано в подписи к публикации.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
29 сентября пресс-служба Акорды показывала торжественную встречу Серджо Маттареллы.
Материал по теме
Президенты Казахстана и Италии обменялись орденами
Также президенты выступили с совместным заявлением для представителей СМИ. О чем они договорились, можно прочитать по этой ссылке.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript