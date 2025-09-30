Токаев лично проводил президента Италии в аэропорту Астаны

Сегодня, 30 сентября 2025 года, завершился официальный визит президента Италии Серджо Маттареллы в Астану. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично проводил его в аэропорт, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба Акорды разместила серию снимков с места событий.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев проводил президента Италии Серджо Маттареллу в столичном аэропорту", – кратко сказано в подписи к публикации.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

29 сентября пресс-служба Акорды показывала торжественную встречу Серджо Маттареллы.

Материал по теме Президенты Казахстана и Италии обменялись орденами

Также президенты выступили с совместным заявлением для представителей СМИ. О чем они договорились, можно прочитать по этой ссылке.