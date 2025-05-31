Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма АЛЖИР, сообщает Zakon.kz.

В День памяти жертв политических репрессий и голода, который отмечается в стране сегодня, 31 мая 2025 года, глава государства возложил цветы к мемориалу и почтил павших минутой молчания.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

В 1993 году в Казахстане был принят Закон "О реабилитации жертв массовых политических репрессий". Согласно Указу президента РК от 5 апреля 1997 года, 31 мая объявлено Днем памяти жертв политических репрессий. В республике проводится множество мероприятий, открываются выставки в музеях, возлагаются цветы на мемориалы, публикуются новые данные.

Вместе с тем в 2020 году начала работу Государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий. Она исследовала казахстанскую историю периода 20-50-х годов, изучала архивы и восстанавливала хронику.