Токаев посетил Музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма АЛЖИР
В День памяти жертв политических репрессий и голода, который отмечается в стране сегодня, 31 мая 2025 года, глава государства возложил цветы к мемориалу и почтил павших минутой молчания.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
В 1993 году в Казахстане был принят Закон "О реабилитации жертв массовых политических репрессий". Согласно Указу президента РК от 5 апреля 1997 года, 31 мая объявлено Днем памяти жертв политических репрессий. В республике проводится множество мероприятий, открываются выставки в музеях, возлагаются цветы на мемориалы, публикуются новые данные.
Вместе с тем в 2020 году начала работу Государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий. Она исследовала казахстанскую историю периода 20-50-х годов, изучала архивы и восстанавливала хронику.