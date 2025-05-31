Президент: Прочтение истории не должно находиться под влиянием политического момента

Память о миллионах жертв тоталитаризма священна, и здесь не может быть каких-либо исторических интерпретаций. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев, выступая в Музейно-мемориальном комплексе жертв политических репрессий и тоталитаризма АЛЖИР, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил, что без глубокого знания национальной истории и, самое главное, без должного ее понимания невозможно рассчитывать на объективность суждений о современных политических тенденциях.

"Память о миллионах безвинных жертв тоталитаризма священна. Здесь не может быть каких-либо исторических интерпретаций, и, тем более, оправдания антигуманной и, по своей сути, порочной государственной политики того периода времени. Вместе с тем не следует субъективно, предвзято политизировать историю, использовать ее в качестве инструмента реализации разного рода деструктивных планов, распространения популистских идей. В нашем обществе должна присутствовать высокая гражданская ответственность", – подчеркнул президент.

Он добавил, что наш народ – хранитель уникального культурного кода цивилизации Великой степи.

"Это помогло нам выстоять и сохранить человеческое достоинство во времена судьбоносных вызовов. Следуя идеалам солидарности, гуманизма, братства, наши предки протянули руку помощи всем пострадавшим в годы жестокого лихолетья. Именно поэтому сегодня в основе нашей общенациональной идентичности лежат такие ценности, как взаимопомощь, ответственность, толерантность", – сказал президент.

Токаев подчеркнул, что прочтение истории не должно находиться под влиянием текущего политического момента, и отметил, к сожалению, это происходит сплошь и рядом.

"Еще недавно безудержно восхвалявшиеся исторические персонажи по мановению пера так называемых ученых становились антигероями. И наоборот, имена заклейменных позором политических деятелей усилиями пропагандистов становятся популярными, организаторы и исполнители репрессивной кампании превращаются в народных героев. Мы должны помнить имена безвинно репрессированных государственных и общественных деятелей, ученых и врачей, а также их родственников, включая жен. Но прошлое, каким бы трагическим оно ни было, не должно стать препятствием к развитию и прогрессу нашего народа", – заявил Токаев.

По мнению президента, нельзя постоянно жить прошлым, воспринимая современные реалии через призму ушедших эпох. Он отметил, что людям нужен широкий, панорамный взгляд на историю, чтобы освобождаться от комплекса жертвы, ведь постоянно смотреть назад – это проявление слабости.

Ранее глава государства призвал устранять "белые пятна" истории и рассказал, какую работу проводят в стране в этом направлении в последние годы.