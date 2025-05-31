Политические реформы запустили процесс обновления общественного сознания – Токаев

На пути к Независимости казахстанцы преодолели множество трудностей и вызовов. Поэтому важно беречь общенациональное единство. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев, выступая в музейно-мемориальном комплексе жертв политических репрессий и тоталитаризма АЛЖИР, сообщает Zakon.kz.

Глава государства подчеркнул, что необходимо помнить о прошлом и чтить его, однако нужно идти только вперед и стремиться к лучшему будущему.

"Сегодня мы уверенно идем вперед, претворяя в жизнь национальную стратегию, осуществляя масштабные реформы для построения Справедливого Казахстана. Три года назад в результате общенационального референдума была обновлена Конституция, что заложило прочный фундамент для дальнейшего поступательного прогресса страны. Мы кардинально переформатировали политическую систему, усилив полномочия парламента и подотчетность правительства. Был создан Конституционный Суд, значительно расширены возможности для участия граждан в принятии государственных решений. Важным шагом, который повысил доверие общества к власти, стало введение прямой выборности сельских и районных акимов", – напомнил президент.

Токаев отметил, что в стране провели системные реформы для утверждения верховенства закона и порядка, защиты прав женщин и обеспечения безопасности детей. Парламент принял соответствующие законы на эту тему.

Фото: akorda.kz

Президент отметил, что все это – лишь часть большой работы по всесторонней модернизации страны. Впереди предстоит сделать еще много, но самое главное, по мнению главы государства, что реформы изменили политический менталитет нашей нации.

"Происходит обновление общественного сознания. Об этом ярко свидетельствует общенациональный проект "Таза Қазақстан", который получил всенародную поддержку и воспринят в качестве долгосрочной стратегии. Сегодня мы вместе строим справедливое государство и гармоничное общество, и каждый гражданин вносит свой вклад в это дело. Люди поверили в реальность перемен, став движущей силой созидательных преобразований", – сказал президент.

Токаев подчеркнул, что в Казахстане формируется новая политическая и избирательная культура, при которой плюрализм мнений гармонично сочетается с единством целей и устремлений.

"Постепенно уходят в прошлое иждивенческие настроения и привычка к критиканству. Сегодня в почете трудолюбие, стремление к знаниям и прогрессу. Вышел на первый план принцип "Закон и Порядок". Другими словами, благодаря проводимым реформам обретает зримые очертания новое качество нашей нации. И мы продолжим вместе идти этой дорогой, укрепляя общенациональную идентичность и закаляя наше единство", – сказал президент.

Отдельно глава государства обратился к молодежи, которая присутствовала на памятном мероприятии на территории мемориала. Он призвал юное поколение казахстанцев к изучению истории, но напомнил о том, что не стоит жить только прошлым.

"Наша молодежь должна уверенно смотреть в будущее и твердым шагом идти вперед. Мы живем в очень непростое время. Возникают ранее не виданные тенденции и явления. Не до конца изучено влияние искусственного интеллекта на общественное развитие. Человечеству еще предстоит столкнуться с множеством вызовов. Поэтому наша молодежь в первую очередь должна быть в полной мере готова встретить это неопределенное будущее. Для этого подрастающему поколению необходимо быть прогрессивным, целеустремленным, прилежным и ответственным. Согласно заветам Абая, молодежь должна учиться и постигать науки. Важно осознавать ценность суверенитета и всегда быть готовыми отстаивать Независимость страны. Тогда наше государство будет сильным, а будущее – светлым. Я верю в созидательную силу нашей патриотичной молодежи", – отметил глава государства.

Ранее Токаев отметил, что прочтение истории не должно находиться под влиянием политического момента. Он призвал не следовать субъективным суждениям и не политизировать прошлое предвзято.