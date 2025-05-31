Токаев осмотрел экспозиции музейно-мемориального комплекса АЛЖИР

Во время визита в Музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма АЛЖИР президен Касым-Жомарт Токаев посетил местные экспозиции, сообщает Zakon.kz.

Главе государства показали уникальные документы, а также личные вещи узниц и архивные материалы.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

В Акмолинском лагере жен изменников Родины с 1938 по 1953 годы отбывали наказание тысячи невинно осужденных женщин. Ныне комплекс АЛЖИР является мемориалом общенационального значения.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

В День памяти жертв политических репрессий и голода, который отмечается в стране сегодня, 31 мая 2025 года, Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к мемориалу и почтил павших минутой молчания.

После церемонии глава государства обратился к казахстанцам с речью, в которой призвал устранять "белые пятна" истории, отметив, что в этом заключается священный долг перед прошлыми и будущими поколениями.

Также глава государства отметил, что прочтение истории не должно находиться под влиянием политического момента и обратился к молодежи.