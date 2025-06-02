Жара обрушится на Алматы и Шымкент, а в Астане ожидаются дожди: прогноз погоды на 3-5 июня

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Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 3 по 5 июня 2025 года. Из него следует, что в столице ожидаются дожди с грозами и градом, а в двух крупнейших мегаполисах страны – жара, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 3 июня: переменная облачность, ночью небольшой кратковременный дождь, гроза, днем кратковременный дождь, гроза, град. Ветер южный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +28+30°C.

переменная облачность, ночью небольшой кратковременный дождь, гроза, днем кратковременный дождь, гроза, град. Ветер южный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +28+30°C. 4 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, град. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +26+28°С.

переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, град. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +26+28°С. 5 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +21+23°C. Прогноз погоды по Алматы 3 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +27+29°C.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +27+29°C. 4 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +29+31°C.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +29+31°C. 5 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°C, днем +31+33°C. Прогноз погоды по Шымкенту 3 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°C, днем +34+36°C.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°C, днем +34+36°C. 4 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°C, днем +33+35°C.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°C, днем +33+35°C. 5 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем +35+37°C. Материал по теме Казахстанцы пережили один из самых жарких апрелей Ранее синоптики сообщили, что Казахстан с 3 по 5 июня 2025 года накроют ливни с грозами, град и сильная жара до +42°C.

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