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События

Скандал в Алматы: задержана организатор детского конкурса

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 12:01 Фото: Zakon.kz
Департамент полиции (ДП) Алматы ведет досудебное расследование по факту хищения денег, собранных с родителей под предлогом участия их детей в международном конкурсе, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, озвученным 3 июня 2025 года в ДП, в декабре 2024 года организатор объявленного мероприятия предложила участвовать в конкурсе, якобы запланированном за рубежом, и начала сбор денег с родителей через расчетные счета.


"Несмотря на заверения, конкурс не был проведен, выезд детей за границу не состоялся, а денежные средства возвращены не были. На сегодняшний день зафиксированы обращения граждан из нескольких регионов страны. Материальный ущерб устанавливается. Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания. Проводится комплекс следственных мероприятий", – сказано в распространенном сообщении.

2 июня прокуратура Алматы обратилась к горожанам с предупреждением об инвестиционных мошенничествах. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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