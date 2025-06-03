Скандал в Алматы: задержана организатор детского конкурса

Департамент полиции (ДП) Алматы ведет досудебное расследование по факту хищения денег, собранных с родителей под предлогом участия их детей в международном конкурсе, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, озвученным 3 июня 2025 года в ДП, в декабре 2024 года организатор объявленного мероприятия предложила участвовать в конкурсе, якобы запланированном за рубежом, и начала сбор денег с родителей через расчетные счета.





"Несмотря на заверения, конкурс не был проведен, выезд детей за границу не состоялся, а денежные средства возвращены не были. На сегодняшний день зафиксированы обращения граждан из нескольких регионов страны. Материальный ущерб устанавливается. Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания. Проводится комплекс следственных мероприятий", – сказано в распространенном сообщении.

2 июня прокуратура Алматы обратилась к горожанам с предупреждением об инвестиционных мошенничествах.