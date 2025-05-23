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События

В Алматы разрушили автомойку

экскаватор около автомойки, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 09:20 Фото: акимат Алматы
В Алматы снесли очередную незаконную автомойку. Как рассказали в Управлении градостроительного контроля города 23 мая 2025 года, по решению суда под снос попал объект по ул. Жукова/Затаевич, д. 135/17, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве рассказали, что собственник (физлицо) без разрешительных документов возвел автомойку, за что его привлекли к административной ответственности.

"14 ноября 2023 года управлением подан иск о сносе объекта в Медеуский районный суд Алматы, после чего последовали судебные разбирательства. В итоге иск был удовлетворен, и в последующем решение на снос оставлено апелляционной судебной коллегией без изменения. Дело передали в Департамент юстиции, 2 июля 2024 года возбуждено исполнительное производство", – сказано в сообщении.

Снос произвели 22 мая с участием судебных исполнителей.

экскаватор снес строение, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 09:20

Фото: акимат Алматы

В рамках поручения акима Алматы Ерболата Досаева по усилению контроля за строительством с начала 2023 года полностью или частично снесено 75 незаконных объектов, в том числе жилые комплексы "Мечта", KHAN и другие.

17 марта стало известно о сносе незаконной автомойки в мкр. Самгау, ул. Аршалы, д. 2. В 2024 году в городе также сносили автомойки в Жетысуском районе, в мкр. Калкаман и другие.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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