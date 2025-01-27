Недостроенный многоуровневый паркинг сносят в Алматы

В Алматы приступили к сносу крупного долгостроя. Об этом 27 января 2025 года заявили в акимате южной столицы, сообщает Zakon.kz.

В городском управлении градостроительного контроля уточнили, что речь о недостроенном многоуровневом паркинге, расположенном севернее пр. аль-Фараби, западнее бульвара Мендыкулова.

"В 2007 году АО "СЕРТ" на арендном участке приступило к строительству 5-ярусного паркинга. С конца 2009 года строительно-монтажные работы приостановлены на уровне первого-второго этажей. В 2015 году право временного землепользования было прекращено, после чего специалистами ТОО "Сейсмостройзащита" проведено обследование несущих и ограждающих конструкций объекта". Управление градостроительного контроля Алматы

Как отмечается, экспертами выдано заключение о техническом состоянии основных несущих конструкций, по результатам обследования рекомендовано произвести демонтаж существующих конструкций.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

После управление подало в суд исковое заявление о сносе незавершенного объекта.

"Постановлением суда от 25 апреля 2018 года исковые требования удовлетворены. Демонтаж незавершенного объекта начат сегодня", – проинформировали в Управлении градостроительного контроля Алматы.

В ведомстве отметили, что это уже второй объект, демонтируемый в Медеуском районе на сегодня.

"Накануне также начат снос недостроенного здания по ул. Радлова, участок 9/1, по решению суда", – заключили в Управлении градостроительного контроля Алматы.

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