Новая партия лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан
Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РК
5 июня 2026 года, во Всемирный день окружающей среды, в Казахстан прибыла вторая группа лошадей Пржевальского, сообщает Zakon.kz.
И если первая группа лошадей прибыла в Казахстан 1 июня 2026 года из Чешской Республики, то вторая группа лошадей Пржевальского прилетела из германского зоопарка "Тирпарк Берлин", передает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана.
"Это знаковое событие стало важным этапом реализации международного проекта по восстановлению популяции единственного сохранившегося в мире вида дикой лошади и сохранению биологического разнообразия страны", – говорится в сообщении Минэкологии.
Животные доставлены специальным авиарейсом в Международный аэропорт города Костаная в рамках международного проекта по восстановлению популяции лошади Пржевальского.
"После прохождения необходимых ветеринарных процедур лошади на специализированном транспорте направились в Центр реинтродукции государственного природного резервата "Алтын Дала", где пройдут период адаптации под наблюдением специалистов", – передает ведомство.
Также стало известно, что согласно меморандуму о сотрудничестве между Казахстаном и Пражским зоопарком, до 2029 года в страну планируется завезти 40 лошадей Пржевальского.
В Аксуате в рамках ASSYL TULPAR пройдут аламан бәйге на 25 км, топ бәйге на 15 км и скачка "Ақсуат арғымағы" на 20 км.
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