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Общество

Новая партия лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан

Лошади Пржевальского прибыли в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2026 07:22 Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РК
5 июня 2026 года, во Всемирный день окружающей среды, в Казахстан прибыла вторая группа лошадей Пржевальского, сообщает Zakon.kz.

И если первая группа лошадей прибыла в Казахстан 1 июня 2026 года из Чешской Республики, то вторая группа лошадей Пржевальского прилетела из германского зоопарка "Тирпарк Берлин", передает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана.

"Это знаковое событие стало важным этапом реализации международного проекта по восстановлению популяции единственного сохранившегося в мире вида дикой лошади и сохранению биологического разнообразия страны", – говорится в сообщении Минэкологии.

Животные доставлены специальным авиарейсом в Международный аэропорт города Костаная в рамках международного проекта по восстановлению популяции лошади Пржевальского.

Лошади Пржевальского прибыли в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2026 07:22

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РК

"После прохождения необходимых ветеринарных процедур лошади на специализированном транспорте направились в Центр реинтродукции государственного природного резервата "Алтын Дала", где пройдут период адаптации под наблюдением специалистов", – передает ведомство.

Также стало известно, что согласно меморандуму о сотрудничестве между Казахстаном и Пражским зоопарком, до 2029 года в страну планируется завезти 40 лошадей Пржевальского.

В Аксуате в рамках ASSYL TULPAR пройдут аламан бәйге на 25 км, топ бәйге на 15 км и скачка "Ақсуат арғымағы" на 20 км.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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