#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
511.67
582.38
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
511.67
582.38
6.53
События

Комитет государственных доходов обратился к казахстанцам с важным заявлением

казахстанцев предупредили о техработах в системе электронных счетов-фактур, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 08:58 Фото: КГД МФ РК
Комитет государственных доходов МФ РК доводит до сведения, что 6 июня 2025 года с 00:00 до 10:00 информационная система "Электронные счета-фактуры" будет недоступна, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, в этот период будут проводиться технические работы по обновлению и оптимизации системы.

"Приносим извинения за предоставленные неудобства! При этом штрафные санкции применяться не будут", − заявили в КГД.

Также казахстанцам напомнили, что в случае необходимости налогоплательщики вправе оформить СНТ, ЭСФ и внести в ИС "ЭСФ":

  • счет-фактуру, выписанную на бумажном носителе в течение 15 (пятнадцати) календарных дней c 6 июня 2025 года;
  • сопроводительную накладную на товары, выписанную на бумажном носителе в течение 3 (трех) рабочих дней c 9 июня 2025 года.

Ранее в КГД РК ответили на жалобы предпринимателей, которые пожаловались на появление долгов и блокировку счетов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В Алматы прохожий залез на четвертый этаж и потушил пожар: соцсети спорят, стоило ли рисковать
События
10:17, Сегодня
В Алматы прохожий залез на четвертый этаж и потушил пожар: соцсети спорят, стоило ли рисковать
Без стратегии и гарантий налоговой стабильности будет сложно всем: о чем говорили на АММ-2025
События
10:00, Сегодня
Без стратегии и гарантий налоговой стабильности будет сложно всем: о чем говорили на АММ-2025
На какие регионы Казахстана обрушится палящая жара до +43°C
События
23:40, 04 июня 2025
На какие регионы Казахстана обрушится палящая жара до +43°C
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: