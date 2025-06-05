Комитет государственных доходов обратился к казахстанцам с важным заявлением
Фото: КГД МФ РК
Комитет государственных доходов МФ РК доводит до сведения, что 6 июня 2025 года с 00:00 до 10:00 информационная система "Электронные счета-фактуры" будет недоступна, сообщает Zakon.kz.
Как уточняется, в этот период будут проводиться технические работы по обновлению и оптимизации системы.
"Приносим извинения за предоставленные неудобства! При этом штрафные санкции применяться не будут", − заявили в КГД.
Также казахстанцам напомнили, что в случае необходимости налогоплательщики вправе оформить СНТ, ЭСФ и внести в ИС "ЭСФ":
- счет-фактуру, выписанную на бумажном носителе в течение 15 (пятнадцати) календарных дней c 6 июня 2025 года;
- сопроводительную накладную на товары, выписанную на бумажном носителе в течение 3 (трех) рабочих дней c 9 июня 2025 года.
Ранее в КГД РК ответили на жалобы предпринимателей, которые пожаловались на появление долгов и блокировку счетов.
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