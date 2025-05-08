Комитет государственных доходов обратился к казахстанцам
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Комитет государственных доходов Министерства финансов РК предупредил о том, что 10 мая 2025 года в период с 21:00 до 11 мая 2025 года 07:00 на информационной системе "Интегрированная система налогового администрирования" (ИСНА) будут проводиться технические работы, сообщает Zakon.kz.
Отмечается, что в этот период сервисы ИС "Централизованные унифицированные лицевые счета" (ИС ЦУЛС) будут не доступны.
"На основании вышеизложенного, участников внешнеэкономической деятельности просим заранее произвести оплату ТПиН с целью образования положительного сальдо на лицевом счете. Просим извинения за предоставленные неудобства", – говорится в сообщении.
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