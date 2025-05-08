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События

Комитет государственных доходов обратился к казахстанцам

КГД обратился к казахстанцам, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 18:11 Фото: pixabay
Комитет государственных доходов Министерства финансов РК предупредил о том, что 10 мая 2025 года в период с 21:00 до 11 мая 2025 года 07:00 на информационной системе "Интегрированная система налогового администрирования" (ИСНА) будут проводиться технические работы, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что в этот период сервисы ИС "Централизованные унифицированные лицевые счета" (ИС ЦУЛС) будут не доступны.

"На основании вышеизложенного, участников внешнеэкономической деятельности просим заранее произвести оплату ТПиН с целью образования положительного сальдо на лицевом счете. Просим извинения за предоставленные неудобства", – говорится в сообщении.

Ранее КНБ обратился к казахстанцам с важной информацией.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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