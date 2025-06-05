#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
511.67
582.38
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
511.67
582.38
6.53
События

Токаев посетил КНБ и поставил задачи по усилению киберзащиты

Токаев, совещание, руководящий состав КНБ, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 13:17 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Комитет национальной безопасности (КНБ), где ознакомился с деятельностью оперативно-технических подразделений, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды за 5 июня 2025 года, главе государства были продемонстрированы возможности спецслужбы по обеспечению кибербезопасности, проекты развития правительственной и служебной связи, технологий искусственного интеллекта.

Также в ходе совещания, заслушав доклады, Касым-Жомарт Токаев отметил важность отражения угроз информационной безопасности и обеспечения стабильного функционирования критической инфраструктуры страны.

По итогам мероприятия президент поставил ряд конкретных задач по совершенствованию деятельности в данном направлении.

3 июня Токаев принимал министра труда и социальной защиты населения Светлану Жакупову. Тогда президент заслушал доклад о текущем положении дел и планах по развитию социально-трудовой сферы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
В Алматы на месяц закроют центральную улицу в "Алгабасе"
События
13:02, Сегодня
В Алматы на месяц закроют центральную улицу в "Алгабасе"
Казахстанского журналиста оштрафовали за Telegram-публикацию о саранче
События
12:49, Сегодня
Казахстанского журналиста оштрафовали за Telegram-публикацию о саранче
В Алматы прохожий залез на четвертый этаж и потушил пожар: соцсети спорят, стоило ли рисковать
События
10:17, Сегодня
В Алматы прохожий залез на четвертый этаж и потушил пожар: соцсети спорят, стоило ли рисковать
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: