Токаев посетил КНБ и поставил задачи по усилению киберзащиты

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Комитет национальной безопасности (КНБ), где ознакомился с деятельностью оперативно-технических подразделений, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды за 5 июня 2025 года, главе государства были продемонстрированы возможности спецслужбы по обеспечению кибербезопасности, проекты развития правительственной и служебной связи, технологий искусственного интеллекта.

Также в ходе совещания, заслушав доклады, Касым-Жомарт Токаев отметил важность отражения угроз информационной безопасности и обеспечения стабильного функционирования критической инфраструктуры страны.

По итогам мероприятия президент поставил ряд конкретных задач по совершенствованию деятельности в данном направлении.

3 июня Токаев принимал министра труда и социальной защиты населения Светлану Жакупову. Тогда президент заслушал доклад о текущем положении дел и планах по развитию социально-трудовой сферы.