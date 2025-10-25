#АЭС в Казахстане
Сменился замглавы КНБ Казахстана

КНБ, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2025 13:01 Фото: gov.kz
25 октября 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев сменил заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ), сообщает Zakon.kz

Указом президента Марат Ирменов назначен на должность зампредседателя КНБ.

На месте он сменил Канатая Далматова, который был освобожден от должности президентом.

Ирменов в разные годы занимал кресло главы ДКНБ по Алматы и Жамбылской области.

Ранее глава КНБ отчитался перед президентом о проделываемой работе.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
