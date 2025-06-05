Приговор по делу Шерзата Полата: Генпрокуратура выступила с заключительным словом

Сегодня, 5 июня 2025 года, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу огласили приговор по делу об убийстве Шерзата Полата. Позднее государственный обвинитель Ержан Куракбаев выступил с подробным разъяснением, сообщает Zakon.kz.

Куракбаев подчеркнул, что суд завершил рассмотрение уголовного дела об убийстве несовершеннолетнего Шерзата Полата, произошедшего в октябре 2024 года в городе Талгар.

"Суд проходил открыто, всем гражданам была предоставлена возможность следить за процессом в режиме онлайн. Мы просили суд назначить Абзалу Шынасылу 23 года лишения свободы, Равилю Сакиеву – 20 лет, Азамату Токтаубаеву – 15 лет, а остальным – максимально возможное наказание по хулиганству в соответствии с Уголовным законодательством". Ержан Куракбаев

Далее он отмечает, что согласно материалам дела и установленным в суде фактам, единственный удар, приведший к смерти Шерзата, был нанесен Абзалом Шынасылом.

Кроме того, он совместно с Сакиевым пытался убить брата Шерзата – потерпевшего Гаипбаева, нанеся ему удары ножом.

Также он добавил, что по делу были проведены две независимые судебно-медицинские экспертизы. В суде были допрошены оба эксперта.

"Они единогласно подтвердили, что смерть Шерзата наступила от ножевого ранения в левую часть грудной клетки, повлекшего обширную кровопотерю. Согласно заключению экспертов, удары, нанесенные другими участниками драки, были квалифицированы как повреждения, не причинившие вреда здоровью. Эксперты четко указали, что между этими повреждениями и смертью потерпевшего отсутствует причинная связь". Ержан Куракбаев

Фото: Telegram/Jogargy_sot

Таким образом, уточнил он, была составлена полная хронология трагического события, изучены все доказательства.

"Мы руководствовались исключительно нормами закона". Ержан Куракбаев

Что касается двух девушек – Нурбековой и Жаксылык, допрошенных в суде в качестве свидетелей, а также Казакенова и Рузбакиева – в отношении них было представлено ходатайство о вынесении частного постановления и направлении материалов в Департамент полиции Алматинской области для принятия процессуального решения.

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Трагедия произошла в ночь с 3 по 4 октября 2024 года у магазина "Камажай" в Талгаре. Главное судебное разбирательство началось 17 апреля 2025 года и продлилось почти два месяца. Потерпевшей стороной признаны родные погибшего: бабушка Жумабике Кадирова, отец Каржаубай Нурымов и мама Гульбара Бишимбиева. На скамье подсудимых оказались девять жителей поселка Рыскулово: одного из них – Абзала Шынасыла – обвинили в убийстве подростка, остальным вменили разные статьи Уголовного кодекса: покушение на убийство, хулиганство, кража и недонесение о тяжком преступлении. В ходе заседания никто из обвиняемых полностью свою вину не признал.

Приговор по громкому делу можно прочитать по этой ссылке.