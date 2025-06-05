В Астане избили сотрудников СОБР: всплыли подробности

В начале 2025 года из соцсетей стало известно, что в Астане избили сотрудников Специального отряда быстрого назначения. Подробности истории в полиции не рассказали. Детали стали известны из приговора суда, сообщает Zakon.kz.

Приговор огласили в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны. По делу осудили троих за причинение вреда здоровью группой лиц представителям власти при осуществлении ими своих служебных обязанностей.

"21 января 2025 года примерно в 14.:0 часов подсудимые Т.А., Ж.Т., Х.С. вместе с оперуполномоченным С.М. прибыли в здание Управления полиции Есильского района Астаны для оказания помощи в перевозке личных вещей оперуполномоченного С.М. Однако при входе в здание полиции между ними и потерпевшими в лице сотрудников полиции произошла конфликтная ситуация, в ходе которой подсудимые, действуя по предварительному сговору, применили насилие в отношении сотрудников власти, находящихся при исполнении служебных обязанностей", – сообщили в суде 5 июня 2025 года.

В результате инцидента одному потерпевшему причинены телесные повреждения средней степени тяжести, другому – легкой степени тяжести.

Прокурор просил назначить каждому из подсудимых наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. Потерпевшие претензий к подсудимым не имеют. Подсудимые вину признали частично.

Приговором суда трое подсудимых признаны виновными и осуждены к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.

22 января 2025 года стало известно, что полиция Астаны расследует нападение на сотрудников Специального отряда быстрого реагирования (СОБР). Сообщалось, что группа парней на улице избила сотрудников и скрылась на BMW.