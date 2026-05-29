#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
485.55
563.38
6.81
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
485.55
563.38
6.81
Происшествия

В Жамбылской области застрелился инспектор СОБРа

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2026 10:14 Фото: Zakon.kz
В социальных сетях распространяют информацию о трагедии в Жамбылской области: застрелился инспектор специального отряда быстрого реагирования (СОБРа), сообщает Zakon.kz.

Согласно рассылке, это произошло в Кордайском районном отделе полиции в коридоре казармы.

"Лейтенант 1995 года рождения выстрелил себе в висок из табельного оружия, предположительно, марки SIG Sauer. Прибывшие на место медики экстренно доставили его в центральную районную больницу в тяжелом состоянии. К вечеру он скончался в реанимации, так и не придя в сознание", – говорится в публикации.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции (ДП) Жамбылской области. В ведомстве уточнили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 105 УК РК ("Доведение до самоубийства, склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства").

"В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на всестороннее, полное и объективное расследование". Пресс-служба ДП Жамбылской области

Также известно, что назначена служебная проверка.

В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК иные сведения разглашению не подлежат.

Ранее мы рассказывали, что в Казнете обсуждают видео из Туркестана, на котором запечатлена зрелищная операция по задержанию нарушителей. В один из моментов полицейский в прыжке сбивает мопедиста с ног, пока другой подозреваемый пытается скрыться.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
В Астане избили сотрудников СОБР
10:02, 22 января 2025
В Астане избили сотрудников СОБР
кадр видео полиции Алматы с горящей одеждой
11:26, 03 сентября 2025
Еще один мужчина в Алматы пытался сжечь себя
Проезжали мимо: бойцы спецназа предотвратили несчастный случай в ЗКО
12:07, 02 августа 2023
Проезжали мимо: бойцы спецназа предотвратили несчастный случай в ЗКО
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
НОК Узбекистана провели встречу с делегацией &quot;Манчестер Сити&quot;: подробности
10:43, Сегодня
НОК Узбекистана провёл встречу с делегацией "Манчестер Сити": подробности
Арина Соболенко
10:15, Сегодня
"Что дальше, Новак?": Соболенко повторила танец Майкла Джексона на "Ролан Гаррос"
Победитель Джалолова казахстанец Дычко возвращается в ринг после первого фиаско в карьере
10:09, Сегодня
Победитель Джалолова казахстанец Дычко возвращается в ринг после первого фиаско в карьере
Нариман Курбанов
10:05, Сегодня
Призёр Олимпиады Нариман Курбанов с первого места вышел в финал турнира в Словении
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: