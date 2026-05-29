В Жамбылской области застрелился инспектор СОБРа

В социальных сетях распространяют информацию о трагедии в Жамбылской области: застрелился инспектор специального отряда быстрого реагирования (СОБРа), сообщает Zakon.kz.

Согласно рассылке, это произошло в Кордайском районном отделе полиции в коридоре казармы.

"Лейтенант 1995 года рождения выстрелил себе в висок из табельного оружия, предположительно, марки SIG Sauer. Прибывшие на место медики экстренно доставили его в центральную районную больницу в тяжелом состоянии. К вечеру он скончался в реанимации, так и не придя в сознание", – говорится в публикации.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции (ДП) Жамбылской области. В ведомстве уточнили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 105 УК РК ("Доведение до самоубийства, склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства").

"В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на всестороннее, полное и объективное расследование". Пресс-служба ДП Жамбылской области

Также известно, что назначена служебная проверка.

В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК иные сведения разглашению не подлежат.

